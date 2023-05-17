У Скабеевой произошел нервный срыв из-за боевой авиации НАТО для Украины 17.05.2023, 8:16

2,254

Планы Макрона вызвали истерику пропагандистки в прямом эфире.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева болезненно отреагировала на планы Франции по новой военной помощи Украине. Она высказала уверенность, что передача Киеву боевой авиации НАТО произойдет в самом ближайшем будущем.

С таким заявлением она выступила в эфире своего ток-шоу «60 минут», передает Диалог.UA.

Пропагандистка обвинила французского лидера в «лицемерии» за то, что он на словах не поддерживает нанесения ударов по России, но при этом передает Украине вооружение с большой дальностью поражения. Особенно ее тревожит перспектива появления западных истребителей у Киева.

«Что касается самолетов, они действительно будут. Информацию подтвердил, в том числе, некогда миролюбивый гражданин Франции Эммануэль Макрон. Обернул в какую-то максимально лицемерную обертку информацию о том, что и самолеты будут… Решение не принято, но прямо сейчас мы начинаем тренировать украинских солдат. А зачем вы начинаете тренировать украинских пилотов, если не будет самолетов? То есть, самолеты будут не сегодня - завтра. Надо только решить вопрос с логистикой, решить вопрос, откуда они будут взлетать», - заявила Скабеева.

Кремлевская пропагандистка также разразилась угрозами в адрес страны НАТО. Она заявила, что российской армии «придется» бить по территории Польши, если оттуда будет взлетать украинская авиация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».