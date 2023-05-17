«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов 17.05.2023, 8:36

иллюстративное фото

Ответная встреча c «Миланом» в полуфинале завершилась победой со счетом 1:0.

16 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между итальянскими командами, сообщает УЕФА.

«Интер» вновь победил — 1:0. Таким образом, миланский клуб приумножил перевес, добытый в первой встрече.

Лига чемпионов. ½ финала

Ответный матч. «Интер» (Италия) — «Милан» (Италия) — 1:0 (Мартинес, 74) (первый матч — 2:0)

Дефицит в два гола вынуждал «Милан» искать счастье у чужих ворот. И на 11-й минуте Браим Диас имел великолепный шанс открыть счет, но пробил прямо по центру. Впрочем, «Интер» тоже старался не отсиживаться на своей половине поля.

В концовке первого тайма команды обменялись хорошими моментами. Вначале лучший бомбардир «Милана» Рафаэль Леау, который вернулся в строй после травмы, не попал в дальний угол. А затем хозяева встречи могли открыть счет — вратарь среагировал на удар головой Эдина Джеко.

После перерыва «Интер» контролировал ход матча, не дав сопернику создать ни одной реальной угрозы. А все вопросы были сняты на 74-й минуте, когда Лаутаро Мартинес поразил ближний угол.

Соперник миланской команды по финалу Лиги чемпионов определится 17 мая в матче «Манчестер Сити» — «Реал».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».