Беспилотник устроил взрыв на «Московском большом кольце» 2 17.05.2023, 8:39

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Дрон долетел до Калужской области РФ.

В Калужской области РФ беспилотник упал рядом с трассой А-108 «Московское большое кольцо». После падения он взорвался.

Об этом сообщает российское издание «База».

По предварительным данным беспилотник упал вечером 16 мая в районе деревни Тарутино Жуковского района Калужской области. Очевидцы сообщили в полицию о том, что видели падение летательного аппарата и последующий взрыв.

Прибывшие полицейские обнаружили на трассе алюминиевые обломки беспилотника. Основная его часть лежала в лесном массиве рядом с трассой. По предварительным данным в результате падения БПЛА пострадавших нет.

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