Беспилотник устроил взрыв на «Московском большом кольце»2
- 17.05.2023, 8:39
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Дрон долетел до Калужской области РФ.
В Калужской области РФ беспилотник упал рядом с трассой А-108 «Московское большое кольцо». После падения он взорвался.
Об этом сообщает российское издание «База».
По предварительным данным беспилотник упал вечером 16 мая в районе деревни Тарутино Жуковского района Калужской области. Очевидцы сообщили в полицию о том, что видели падение летательного аппарата и последующий взрыв.
Прибывшие полицейские обнаружили на трассе алюминиевые обломки беспилотника. Основная его часть лежала в лесном массиве рядом с трассой. По предварительным данным в результате падения БПЛА пострадавших нет.