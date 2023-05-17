ГУР: У Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков 17.05.2023, 8:54

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Именно поэтому глава Чечни кардинально изменился снаружи.

В украинской разведке считают, что у главы Чечни у Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, он чрезмерно употребляет наркотические средства, которые изначально могли быть «допингом».

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову. Глава разведки предположил, что Кадыров мог употреблять наркотики сначала только как обезболивающее.

По словам Буданова, у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем и употреблением наркотиков. Именно поэтому глава Чечни кардинально изменился снаружи. Кроме того, руководитель разведки сообщил, что ранее получал соответствующие доклады и отчеты о состоянии Кадырова.

«У него проблемы со здоровьем. Я не врач, у меня были доклады (о здоровье главы Чечни – ред.), но что именно, не припомню. Плюс, у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств, которые он был вынужден сначала употреблять как допинг, затем как обезболивающее, а дальше начались проблемы», – подчеркнул Буданов.

Кроме того, Кадыров периодически проходит серьезное лечение. По информации разведки, глава Чечни пользуется услугами российских специалистов, но к процессу привлекают и иностранных специалистов.

Также Буданов считает, что Кадыров будет лоялен к Кремлю до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин будет иметь относительную силу. Если все выйдет из-под контроля, то глава Чечни одним из первых начнет войну на выживание.

«У него нет других вариантов. Это будет война за выживание. В Чечне продолжаются очень серьезные процессы. Оно еще не вылилось в какие-то масштабные действия, но изменения не за горами. Это не пройдет так бескровно. Потому что Кадыров будет пытаться удержаться любым способом», – заявил в интервью глава ГУР МО.

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