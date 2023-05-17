Беларусь и Зимбабве проведут конкурс «научно-технических проектов» 1 17.05.2023, 9:01

Особое внимание уделяется сотрудничеству в животноводстве, ветеринарии и кормопроизводстве.

Беларусь и Зимбабве проведут совместный конкурс научно-технических проектов на 2024-25 годы. Договоренность об этом достигнута по итогам первого заседания совместной комиссии в области науки и технологий, сообщили в пресс-службе ГКНТ.

Заседание провели зампред комитета Татьяна Столярова и главный директора по инновациям, развитию науки и технологий Министерства высшего и среднего специального образования, научно-технического развития Зимбабве Вилли Ганда.

Ранее была утверждена программа научно-технического сотрудничества на 2022-24 годы. Среди прочих, в документе определены мероприятия по сотрудничеству в животноводстве, ветеринарии и кормопроизводстве, где научные организации наших стран уже достигли определенного уровня взаимопонимания.

Следующее заседание комиссии собираются провести в 2025 году в Зимбабве.

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее Беларусь и Зимбабве договорились сотрудничать в космической сфере.

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