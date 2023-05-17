Полковник Свитан: «Авиа-этажерка» Путина попала в засаду 17.05.2023, 9:06

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Роман Свитан

Как Россия теряет авиацию.

13 мая стал «черным днем авиации» страны-оккупанта России. В Брянской области было уничтожено сразу пять воздушных суден агрессора – три вертолета Ми-8, бомбардировщики Су-34 и Су-35. Авиационная «этажерка» попала в «банальную засаду», которую ей устроил зенитно-ракетный полк, используя новейшее вооружение союзников.

Соваться в украинское небо оккупанта стало опасно уже вскоре после полномасштабного вторжения. Тогда счет уничтоженных военных самолетов врага шел на сотни. Сегодня же украинские Силы обороны способны уничтожать российскую авиацию не только на подконтрольной территории Украины, но и на оккупированных территориях, а также на территории самой РФ. Руководствуясь глупостью, враг продолжает атаковать Украину с неба, теряя остатки авиации.

Об этом в эксклюзивном интервью obozrevatel.com рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Великобритания официально подтвердила, что начнет обучать украинских пилотов работе на истребителях F-16. Насколько это сложный аппарат? Сколько времени может длиться обучение? Когда могут быть готовы и пилоты, и необходимая инфраструктура в Украине?

– Этому самолету лет 40. Он выпускался одновременно с Миг-29 и Су-27. В принципе система пилотирования любого аппарата примерно одинаковая. Есть разница, например, в прямом управлении – через ручку, рычаг управления самолетом, так называемый руст. Это у нас. А у них простой джойстик, которым в каком-то смысле даже легче управлять.

Поэтому никаких проблем с управлением абсолютно нет. Необходимо изучить самолет, сдать зачеты и налетать определенное количество часов по позициям. Наши летчики первого и второго класса могут справиться с этой задачей за три месяца. То есть через три месяца летный состав уже может выполнять боевые задачи. Больших проблем нет.

У нас несколько десятков аэродромов готовы принимать F-16. А инфраструктуру как таковую готовить не надо – надо просто перебросить на аэродромы определенное оборудование. Это могут сделать несколько самолетов Galaxy.

Мы можем принимать F-16 месяца через три, проводить предполетную, послеполетную и межполетную подготовку на наших базах. А капитальные ремонты можно проводить на заводах в Европе. Туда можно отгонять самолеты согласно регламенту.

– Вы сказали о джойстике в истребителе F-16. А как насчет начинки, электроники? Она похожа на начинку наших самолетов?

– Физические законы, по которым работают приборы, примерно одинаковые. Считывание информации также примерно одинаковое. Здесь не должно возникнуть никаких проблем.

– Вопрос по поводу взлетно-посадочных полос для F-16. Нужны ли какие-то особые полосы?

– Нет, абсолютно нет. Есть определенные требования к полосе – просто зачистка. Каждый день по полосам будут проходить воздуходувы – воздуходувные машины, авиационные двигатели на шасси, которые будут сдувать с полосы камешки. Больше ничего не нужно. Наши полосы готовы.

– Как вы могли бы пояснить то, что произошло в Брянской области России? Там разбились сразу четыре воздушных судна российской оккупационной армии – два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и Су-35. Что там произошло? Приложила ли Украина руку к этой «бавовне»?

– Не приложила руку, а выполнила. Там все просто. Два месяца назад, 3 марта, такой же Су-34, только один, выполнял задачи сбрасывания бомб с крылышками, так называемых планирующих авиабомб, с Енакиево по Авдеевке. Наш Никопольский зенитно-ракетный полк в режиме полного радиомолчания подтянул к линии фронта зенитно-ракетный комплекс С-300. Там они ждали, когда к Енакиево подойдет борт. Когда он подошел и пытался сбросить бомбы, они включились на несколько секунд и обстреляли его ракетами. 30 километров ракета проходит за 15 секунд. Они уничтожили самолет и ушли. Это называется ракетная засада.

Так же и здесь. Такой же гипотетический зенитно-ракетный полк подтянул какой-то из ЗРК, который у нас уже есть. Это мог быть и С-300, и Patriot, и SAMP/T, и NASAMS с дальними ракетами более 40 километров – и снес эту «этажерку».

Россияне начали ходить такими «этажерками» – авиагруппами. Основной самолет-бомбардировщик идет в середине этажерки примерно на высоте 10 километров. Бомбардировщик Су-34, ниже на километре высоты идут два вертолета Ми-8, которые ставят радиоэлектронные помехи, а сверху эту «этажерку» прикрывает истребитель Су-35 в режиме противовоздушной обороны, чтобы ни один наш истребитель к ним не подошел.

На протяжении нескольких недель этой «этажеркой» они сбрасывали бомбы по украинским селам, на головы мирных украинцев. И вот эти четыре борта в очередной раз подходили для сброса бомб, и наш зенитно-ракетный полк поймал их в засаде. Подтянули какой-то из ЗРК и сняли все четыре борта.

Потом по протоколу поисковой безопасности взлетел пятый борт, Ми-8 поисково-спасательной службы. Этот Ми-8 также был сбит нашими. Поэтому там не четыре, а пять бортов. Пятый где-то догорает, его ищут.

Это банальная ракетная засада. Русские в нее попались. Но они в этом смысле необучаемые.

– Значит ли это, что сегодня авиации оккупанта просто опасно соваться в воздушное пространство Украины?

– Это было опасно еще год назад. Когда они сунулись, мы «приземлили», уничтожили очень много, несколько сотен бортов. А сейчас у них то ли эйфория, то ли дурость – они начали подходить и подносить бомбы. То есть не заходить на территорию нашей страны, а со своей территории или с оккупированной территории сбрасывали авиабомбы, которые уже на крылышках допланировали до точки удара. Но сейчас мы начинаем их уничтожать уже и над российской и над оккупированной территорией.

Если поумнеют, перестанут подходить. Если останутся такими же дураками, будем дальше их ловить, сбивать в таких засадах. Это закон бумеранга. Им прилетело обратно – всем тем, кто бросал бомбы на первые села.

– В Луганске нашли обломки британской ракеты Storm Shadow. Действительно ли она могла там оказаться?

– Раз нашли, значит, это Storm Shadow и есть. Тем более, нашли еще и так называемую ракету-обманку, постановщик радиоэлектронных помех, ADМ-160, а она всегда сопровождает полет ракет Storm Shadow.

Если что-то выглядит, как апельсин, имеет вкус апельсина, значит, наверное, это апельсин и есть. Поэтому думаю, так и есть.

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