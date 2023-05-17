Последний гвоздь 1 Телеграм-канал Cynic

17.05.2023, 9:13

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Уголовник приставил к виску Кремля револьвер.

Сообщения в западной прессе, прямое (но несколько обтекаемое) подтверждение информации от Буданова явно говорит о том, что Пригожин хотел продать координаты российских группировок в обмен на захват Бахмута.

Данная модель поведения со стороны Пригожина кажется стратегически верной в его векторе выстраиваемых политических игр.

1) Пригожин своей целью не ставит победу в войне. Пригожин использует войну в качестве средства достижения политических рычагов влияния. Я неоднократно писал о том, что цель Пригожина заключается не в захвате Бахмута, а в использовании статуса «героя, взявшего Бахмут» для получения политической неприкосновенности в радикальной среде. Соответственно, «сдать» позиции ВС РФ ради взятия Бахмута - верный шаг с точки зрения политической конъюнктуры.

2) ВС РФ (клан Шойгу-Герасимова) - это прямые кулуарные соперники Пригожина. Для самого Пригожина ситуация складывается наилучшим образом, когда ВС РФ терпят неудачу, поэтому перед тем, как Пригожин понял, что скоро Бахмут посыпется, он перевел стрелки на военное командование РФ. Причем сделал он это публично и вульгарно, тем самым создав «точку эмоционального притяжения» вокруг своего недовольства «старым и тупым дедушкой». Так, Пригожин продемонстрировал, что он держал Бахмут, пока мог, а в результате идиотизма Шойгу-Герасимова он и его формирование остались без ресурсов, после чего на них и была переставлена задача «держать Бахмут», с которой они не справились.

3) Провал России в войне - лучший субстрат под политический взрыв Пригожина. Если говорить о том, что Пригожин не верит, что его с пакетом на голове вывезут в Гаагу, то провал Шойгу-Герасимова (а равно и Путина) делает его единственным военным руководителем, который «не сдал ни сантиметра захваченной земли». Сейчас Пригожин может развернуться в политической плоскости как «собиратель земель», в отличие от Путина, который прячется по бункерам и теряет влияние. И я могу ручаться, что «глубинный электорат» выберет уголовника, вместо Путина, потому как тот является олицетворением глубинной мечты о «жестком царе из низов».

По сути, в политической игре не важна объективная составляющая. Не важно, что Пригожин реально не мог удержать Бахмут ни с поддержкой Шойгу, ни без него. Не важно, что для Пригожина каждый провал ВС РФ куда приятнее любого военного успеха. Важен лишь образ, слагаемый из политического (и силового) влияния.

При этом Путин не может «задвинуть Пригожина» по той простой причине, что «Вагнер» - это единственное формирование, которое показывало хоть какие-то успехи в течение последних 6 месяцев войны со стороны России.

Так, Пригожин на данном этапе является ножкой путинского трона. Как только Пригожин будет выдернут из военной плоскости, посыпется не только фронт «24 февраля». Вероятно посыпется и Крым, а вслед за ним опрокинется и сам Путин.

При этом всем Пригожин - государственный изменник, который с удовольствием продаст головы своих конкурентов (включая российских генералов и офицеров) украинской разведке ради использования военных реалий как субстрата политической игры. Продаст с расчетом на то, что на фоне полнейшего разгрома военного командования РФ он сможет временно обосноваться в очередном аналоге Бахмута (пока остальные направления будут падать одно за другим), который вскоре (когда запахнет жареным) опять перекинет на баланс МО.

Таким образом, фронт держался (со скрипом) на незаконном формировании государственного изменника, заинтересованного в провале ВС РФ.

Это, по-сути, последний гвоздь в крышке гроба российской системы. Ее сломал уголовник, который приставил к виску Кремля револьвер, сделав себя одновременно и опорой военной устойчивости, и заинтересованной стороной военного разгрома.

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