Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство 4 17.05.2023, 9:17

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фото: suzuki

Авто будут выпускать в Индии.

В Индии стартовало производство удлиненного Suzuki Jimny. Компактный рамный внедорожник поступает в продажу с июня. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый Suzuki Jimny в пятидверном исполнении будут выпускать в Индии как для местного рынка, так и на экспорт. Ежегодно там будут собирать примерно по 100 000 авто, что немало для нишевой модели.

Дело в том, что спрос на внедорожник превзошел ожидания – он собрал 25 000 заказов еще до начала производства. Теперь заявки на модель начали принимать в Австралии, а на очереди – Япония и еще ряд стран.

Пятидверный Suzuki Jimny 2023 удлинен на 340 мм по сравнению со стандартной моделью, то есть он остается компактным и по размерам сопоставим с хэтчбеками В-класса.

Габариты Suzuki Jimny 5 door:

длина – 3985 мм;

ширина – 1645 мм;

высота – 1720 мм;

колесная база – 2590 мм.

Новый Suzuki Jimny стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос с 85 до 208 л. Топовые версии получили 9,0-дюймовый тачскрин.

Удлиненный внедорожник сохранил 1,5-литровый 105-сильный двигатель. Не исключено, что для Европы будет создан гибрид Suzuki Jimny.

Авто комплектуется 5-ступенчатой механической либо 4-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

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