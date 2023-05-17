«Ездить в отпуск раз в год — не для меня, хочу увидеть весь мир» 2 17.05.2023, 9:30

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Истории белорусок, которые путешествуют нон-стоп.

Работать полгода-год с мечтами про отпуск — такова реальность большинства из нас. Но если очень сильно захотеть, путешествовать можно чаще и больше.

Журналисты onliner.by нашли белорусок, которые уместили свою жизнь в несколько чемоданов и перемещаются по разным странам, не ставя работу на паузу. У такого стиля жизни есть название: это современные кочевники, по-другому — номады, люди, кочующие с места на место. Катерина считает, что дома у нее нет и возвращаться ей пока некуда. У Насти, напротив, дома целых два — Минск и Тбилиси, где время от времени она «отдыхает» от впечатлений.

Настя: «Ездить в отпуск раз в год скучно, я хочу увидеть мир»

В копилке — 33 страны.

Маршрут за последние два года: Грузия — Турция — Беларусь — Португалия — Франция — Германия — Беларусь — Узбекистан — Кыргызстан — Грузия.

Азарт к поездкам у Насти Бондарович появился еще со времен студенчества, но всерьез открывать для себя мир она начала около двух лет назад, когда ушла из офиса. Тогда белоруска запустила собственную контент-студию и получила возможность работать удаленно из любой точки мира.

Теперь общение с клиентами и редактуру текстов девушка чередует с экскурсиями, многочасовыми прогулками и просто расслабленным отдыхом в новых городах. Что важно: когда ты не бросаешь работу и приезжаешь в новое место на месяц-три, осматривать красоты можно в спокойном темпе, не перегружая мозг впечатлениями.

— Вот, допустим, вырвался ты в отпуск в евротур. Если каждый день будешь с утра до ночи заниматься осмотром достопримечательностей, вымотаешься уже дней через пять. Это интересно, но от такого ритма очень быстро устаешь. Приезжаешь домой — а там снова рутина, получается большой контраст. Когда я работала в офисе и путешествовала именно так, меня тянуло уехать снова уже недели через две. Как будто никуда и не ездила.

Сейчас мне хочется именно пожить в новой стране — увидеть больше, пообщаться с разными людьми.

Безусловно, я посещаю туристические достопримечательности, могу поехать в горы или на экскурсию, а могу просто смотреть по вечерам новости этого региона. Мне интересно не просто увидеть город, а понять: почему люди здесь живут именно так? Что у них получается хорошо, а что плохо? Каждая поездка в таком формате — это как новая жизнь, совершенно новый опыт.

Сколько времени провести в стране, обычно подсказывают туристические ограничения. Например, в Турции белорусам можно без выезда жить месяц — так Настя и поступила. В Португалии девушка провела чуть больше, пока не закончилась европейская виза. И за два месяца получила хорошую «прививку от европоцентризма».

— Португалия — очень красивая страна, но по меркам Европы не очень богатая. Ты ездишь на ретротрамваях и ходишь по узким старым улицам, которые периодически разваливаются, потому что денег здесь не так много. С одной стороны, такая скученность, когда люди друг у друга сидят на головах, рождает теплоту и уют — для туристов это прикольно. Но жить в таких городах лично мне не очень удобно.

Важная деталь: с прошлого года Настя путешествует со своим верным другом — псом Мишкой. Возможно, поэтому для белоруски так важны широкие тротуары и большие парки для прогулок. Такой комфорт девушка нашла для себя в Узбекистане.

— Вообще, я удивилась, что Ташкент такой развитый и красивый. Не ожидала, что так будет. В сравнении с Португалией мне понравилась чистота (да, признаюсь, меня это парит!). Понравилось, что там много пространства и очень добрые люди. Европейцы тоже не злые, но часто они уставшие от туристов, могут быть снобами или слишком чопорными. А узбеки — очень светлые люди, это не передать словами!

Еще там очень вкусно — настоящий культ еды. Мне узбекская кухня понравилась больше, чем, например, итальянская. Это я веду к тому, что, когда путешествуешь по стране месяц-два, начинает появляться критическое мышление, расширяются границы.

Я знаю, что для многих людей Европа — это просто эталон, если ехать, то только в Европу! Но мир очень большой и разный.

Сейчас Настя находится в Грузии — это ее «второй дом». Здесь девушка когда-то прожила год и только потом начала свой номадский трип. Белоруска хочет немного восстановиться в Тбилиси, а дальше — снова отправиться на поиски приключений.

Жизнь номада — это одно сплошное удовольствие?

Будет поверхностным представление о том, что номады — это беззаботные люди-авантюристы. Сегодня ты здесь, завтра там, настроение поменялось — ты все бросаешь и уезжаешь. Нет! Свои поездки Настя тщательно планирует: подолгу обдумывает, где бы ей хотелось пожить снова.

Перемещения с собакой тоже добавляют хлопот: помимо паспорта с прививками, обычно при въезде в страну нужен сертификат о том, что животное здорово. В Ташкенте одна лишь такая бумажка стоила $70. Еще это тяжело физически. Насте пришлось научиться одной таскать тяжелый чемодан, переноску с собакой и рюкзак.

— Конечно, это выматывает. Собака весит 4 килограмма — это как ребенка с собой носить. А еще тяжело дается постоянно собирать и разбирать вещи, особенно если ты не живешь месяц на одном месте, а перемещаешься каждую неделю. Начинает уже тошнить от этих сборов!

Морально переезды тоже даются непросто: ты собираешь вещи и понимаешь, что сюда уже, возможно, никогда не вернешься. Немного грустно и волнительно, ведь ты не знаешь, что ждет впереди, понимаешь, что в мире всякое может произойти, — присутствует некоторая тревожность, — признается девушка.

Как работать, когда вокруг столько впечатлений?

С этим у Насти проблем как раз не возникает: она считает себя достаточно дисциплинированной, чтобы организовать работу в любой точке мира. Лишь первые дни после приезда девушка предпочитает сделать перерыв, чтобы освоиться на новом месте. А потом начинаются рабочие будни.

— Я работаю обычно с утра до обеда, потом, пока не стемнело, иду гулять, занимаюсь чем хочу. Вечером могу вернуться и снова сесть за работу, на выходных — тоже. Плюс я всегда стараюсь быть на связи в телефоне. Могу сидеть в кафешке и параллельно управлять процессами. Только во время перелета иногда выпадаю на целый день — и был случай, когда клиент наехал на меня из-за того, что я ему не отвечала. Но обычно все проходит гладко, потому что я не беру очень срочных проектов.

Из Узбекистана Настя ненадолго съездила в Кыргызстан

— Что по деньгам? Жилье оплачиваешь, как обычный турист?

— Да, приходится, договориться на такую же цену, как за долгосрок, нереально. Сервис Airbnb якобы делает скидку за то, что ты снимаешь жилье дольше недели, но все равно получается дорого. В Португалии на жилье я за месяц отдавала €1500. В Ташкенте в пересчете на месяц получилось около $900 — очень дорого по их меркам. Зато еда там дешевая: за $5 в кафе можно объесться, такси стоит доллар.

— Скажи честно, ты все деньги тратишь на путешествия?

— Нет, мне удается тратить не все! Где-то хватает месячного дохода, а где-то приходится доставать деньги из копилки. Но вообще, я экономная, стараюсь иметь заначку.

Настя не рассматривает для себя жизнь кочевника как сценарий на всю жизнь. Сейчас она свободна и может позволить себе такой формат путешествий. А вот в будущем, особенно с ребенком, постоянно перемещаться может быть сложнее.

— Ты присматриваешь страну, в которой хотела бы осесть?

— Да, но это не самоцель. Я бы хотела разделить эту ответственность с будущим партнером. А пока одна, просто смотрю и сравниваю, где я смогла бы жить. Думаю, постоянно кочевать — это очень сложно. Мне хотелось бы иметь свою базу, дом. Я из тех, кто, кроме прочего, ценит свою недвижимость.

Катерина: «Я давно мечтала пожить в таком ритме»

В копилке — 45 стран.

За последние полтора года маршрут такой: Москва — Бразилия — Сочи — Минск — Бали (с заездом в Малайзию) — Балканы (Сербия, Черногория, Босния) — Турция — Москва — ЮАР — Аргентина (с заездом в Чили и Уругвай) — Сингапур — Таиланд.

Катерина Фоминенкова тоже относит себя к современным кочевникам. От родителей она оторвалась в 17 лет, когда уехала учиться в Минск. Много путешествовала в студенчестве, выбирая самые дешевые билеты и туры, а потом рванула в Москву, где познакомилась со своим будущим мужем. Их общей страстью оказались путешествия.

— Так вышло, что в 2021 году мы решили построить новую квартиру, а старую продали. Встал вопрос, где жить. На тот момент и у меня, и у мужа была удаленная работа, поэтому мы решили, что, пока жилье строится, будет проще и дешевле куда-нибудь уехать, нежели снимать квартиру в Москве. Сначала поехали в Бразилию на месяц — в формате отпуска (там не было строгих ковидных ограничений). А после этого поняли, что хотим уезжать надолго, чтобы лучше узнавать новые места.

После Рио было много впечатляющих поездок — особенно белоруску поразили карнавалы и футбол в Латинской Америке, природа Юго-Восточной Азии и животный мир ЮАР.

— Представьте себе многомиллионный Кейптаун: там в центре города обитают морские котики, а в 40 минутах езды от него — пингвины. Но самый большой восторг вызывал огромный Национальный парк Крюгера, куда мы ездили на сафари. В дикой природе видели львов, зебр, крокодилов, антилоп — после этого, конечно, ни в какие цирки и зоопарки ты не пойдешь.

Или же Сингапур — это какой-то космос с точки зрения современной архитектуры, озеленения и транспорта! А Бали — идеальное место, чтобы серфить и знакомиться с людьми со всего мира. Вообще, все страны, которые мы выбирали, очень понравились. Мы стараемся планировать именно далекие поездки, куда просто на неделю-две приезжать нет смысла.

— В Европу уже не полетите?

— Будучи студенткой, я объездила всю Европу — добралась и до Канарских, и до Азорских островов. Европа очень красивая, правильная, но одинаковая. Когда приезжаешь в очередную страну, плюс-минус знаешь, чего тебе от нее ожидать. А в нашем случае каждый раз открываешь что-то абсолютно новое, ведь о многих далеких странах у нас, на самом деле, стереотипные представления.

Все удивляются, что мы жили в Рио или Кейптауне: почему-то думают, что это очень опасно и там обязательно должны ограбить.

«Каждый раз начинаешь все сначала»

Катерина с мужем обычно остаются в одной стране по два-три месяца и оттуда делают небольшие вылазки в соседние государства. В среднем получается по две небольшие поездки в месяц. Такой формат позволяет получать впечатления дозированно — это главное отличие от обычного туризма.

— У тебя нет эмоциональных качелей «отпуск — работа». Вся жизнь проходит более-менее на одном уровне — тебе просто каждый день интересно. Все вечера и выходные распланированы, постоянно какие-то знакомства, есть возможность каждый день ходить к океану. Но если вдруг у тебя плохое самочувствие, ты можешь провести целый день дома, и нет ощущения, что «отпуск проходит, а я ничего не успеваю».

— И усталости от перемещений не бывает?

— Это действительно утомительно, особенно перелеты по 25—30 часов, но мы научились быстро адаптироваться к этому. У меня сейчас нет такого понятия, как дом. Нет места, где хранятся мои вещи, нет своей комнаты или кровати. Квартира в Москве достроена, но там нужно делать ремонт, и возвращаться туда я пока не хочу. Наверное, я давно мечтала пожить в таком ритме — и сейчас появилась возможность для этого. Хочется посмотреть мир, понять, что мне нравится, где бы я хотела остаться на более продолжительный срок.

Рассказывая о минусах своей кочевой жизни, Катерина упоминает необходимость каждый раз «начинать все сначала». Приезжая в новую страну, тебе нужно разобраться, как подключить сим-карту, узнать, как устроен городской транспорт, какое такси дешевле, куда сходить поесть, где купить вкусный кофе, как провести вечер. Все это требует времени и сил.

— Поиск жилья — всегда большая проблема. Сейчас достаточно много людей путешествуют, как мы, по несколько месяцев, поэтому хорошую и недорогую квартиру найти тяжело. Еще каждый раз нужно привыкать к новому графику и часовому поясу. На Бали мы начинали работать в 14:00—15:00, а в Буэнос-Айресе приходилось вставать в четыре утра, чтобы подстроиться под московское время. И к концу трех месяцев организм уже говорил: все, пора с этим заканчивать.

Сколько нужно зарабатывать, что позволить себе жизнь номада?

Катерина не скрывает: такой образ жизни — удовольствие недешевое. Хотя это и не дороже, чем жить в Москве. Возможно, вы догадались: белоруска и ее супруг работают в сфере IT.

— Самая ощутимая часть расходов для нас — это перелет. Авиабилеты сейчас очень дорогие, и на них мы тратим прилично денег. Что касается аренды жилья, тут все зависит от страны. В Азии реально найти вариант за $500—600. В Аргентине — тоже. А вот в Кейптауне нам пришлось отдавать за аренду жилья по несколько тысяч долларов в месяц. Про Сингапур я даже не говорю — там один завтрак стоит $40. Но там мы пробыли совсем недолго.

Важно понимать, что с доходом в $300—500 улететь куда-нибудь на Бали или в Таиланд сейчас не получится. Раньше, возможно, так было, но сейчас я бы ориентировалась на доход от $2 тыс. на семью. Это если не шиковать, — отмечает белоруска.

Зато, будучи номадом, Катерина стала меньше тратить на вещи: количество чемоданов ограничено, а постоянного шкафа нет!

— Все наши вещи умещаются в два чемодана — XL и L. Есть также маленький чемодан для ручной клади и рюкзаки с ноутбуками. Мне пришлось оставить базовый набор одежды-обуви, который я могу перевозить с собой. Например, из обуви у меня одни кроссовки для города, одни для спорта и кроксы. Лишнего места в багаже нет, в вещах приходится себя ограничивать.

— Вы говорите, что у вас нет дома. А где родные и близкие?

— Мои родители в Минске, мужа — в Москве. Мы их, конечно, навещаем, но скуки по родным местам точно не испытываем. За последние годы уже столько людей разъехались в разные страны, что практически везде, куда я приезжаю, у меня есть знакомые и друзья.

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