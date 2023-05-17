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Шойгу почти сутки искал оправдание для провальной атаки Украины «Кинжалами»

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  • 17.05.2023, 9:34
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Шойгу почти сутки искал оправдание для провальной атаки Украины «Кинжалами»
Сергей Шойгу

Главе Минобороны РФ выдал абсурдную версию.

Почти сутки понадобились главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, чтобы ответить на заявление Генштаба ВСУ о шести сбитых ракетах «Кинжал», сообщает dialog.ua.

По версии российского министра, оккупанты «не запускали столько «Кинжалов», сколько ВСУ сбили.

Если верить заявлениям Шойгу, то число украинских перехватов «в три раза больше», чем количество запущенных россиянами ракет, БПЛА и прочих снарядов.

«Да и с типом ракет они все время ошибаются, потому и не попадают», — заявил глава Минобороны РФ.

Вечером 16 мая Генштаб ВСУ отчитался о 27 ракетных ударах, нанесенных армией РФ по территории Украины за сутки.

По данным украинских защитников, оккупанты запускали шесть ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр», 10 ракет наземного базирования («С-400», «Искандер-М») и еще две ракеты «С-300».

Все воздушные цели были успешно ликвидированы украинской ПВО.

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