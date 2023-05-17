Дрон разбомбил российских пограничников в Белгородской области
- 17.05.2023, 9:46
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После сброса взрывчатки здание пограничного пункта загорелось.
Россия обвиняет Украину в очередной так называемой «атаке дронов». Россияне заявляют, что беспилотник якобы атаковал пограничный пункт в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
РосСМИ утверждают, что якобы беспилотник атаковал пограничный пункт «Шебекино».
«Около полуночи залетевший со стороны Украины дрон (предположительно, со стороны села Плетеновка) скинул на здание пограничного пункта 2 самодельных взрывных устройства», - заявляют в РФ.
Как утверждают россияне, из-за «атаки» якобы загорелось здание пограничного пункта.
Напомним, Россия заявила, что в Калужской области упал и взорвался неизвестный дрон. Обломки беспилотника якобы рухнули на трассу «Московское большое кольцо».