Два автомобилиста сняли номерные знаки и устроили «прохват» по Гродно 17.05.2023, 9:58

1,894

Видеофакт от очевидца.

Автомобилист из Гродно стал очевидцем необычной ситуации – два водителя сняли номерные знаки со своих легковушек и устроили заезд на скорость по улице Суворова. Автор сообщил «АвтоГродно», что все произошло в субботу, 13 мая.

Был уже вечер, многие возвращались в город со стороны озера Юбилейное. Автомобили ехали плотным потоком, обе полосы были заняты. Похоже, что в такой обстановке два неизвестных водителя решили отступить от Правил дорожного движения и проверить, кто первым доберется до светофора.

Перед этим водители сняли номерные знаки с автомобилей, а затем обогнали поток по встречной полосе, через двойную сплошную линию разметки. К счастью, заезды обошлись без ДТП.

Напомним, что скрытие номерных знаков подразумевает штраф до 740 рублей (до 20 БВ).

Выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влечет за собой наложения штрафа в размере до 370 рублей (до 10 БВ) с возможностью лишения водительских прав до года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».