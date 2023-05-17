Два автомобилиста сняли номерные знаки и устроили «прохват» по Гродно
- 17.05.2023, 9:58
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Видеофакт от очевидца.
Автомобилист из Гродно стал очевидцем необычной ситуации – два водителя сняли номерные знаки со своих легковушек и устроили заезд на скорость по улице Суворова. Автор сообщил «АвтоГродно», что все произошло в субботу, 13 мая.
Был уже вечер, многие возвращались в город со стороны озера Юбилейное. Автомобили ехали плотным потоком, обе полосы были заняты. Похоже, что в такой обстановке два неизвестных водителя решили отступить от Правил дорожного движения и проверить, кто первым доберется до светофора.
Перед этим водители сняли номерные знаки с автомобилей, а затем обогнали поток по встречной полосе, через двойную сплошную линию разметки. К счастью, заезды обошлись без ДТП.
Напомним, что скрытие номерных знаков подразумевает штраф до 740 рублей (до 20 БВ).
Выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влечет за собой наложения штрафа в размере до 370 рублей (до 10 БВ) с возможностью лишения водительских прав до года.