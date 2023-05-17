Путин понял, что проиграл 2 Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

17.05.2023, 9:57

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Дипломаты уже шлифуют итоговые формулировки.

С каждым днем войны становится все очевидней, что Украина — не Россия. Более того, мы начинаем понимать, что именно это означает на современном этапе. Для Украины эта война является освободительной, причем сразу во многих смыслах. Речь идет не только об освобождении территорий, захваченных в 2014–2022 годах. Ничуть не менее значимым является освобождение от обломков имперского прошлого, навязанных нам стереотипов и комплексов о себе и других, имен, названий и памятников российского и советского происхождения. Не стоит ожидать, что все сразу получится идеально. Вполне возможно, что маятник без колебаний сначала сильно проскочит состояние равновесия и качнется в другую сторону. Это не страшно, гармония будет найдена, главное, чтобы теперь это был наш, и только наш, путь.

Для России эта война является захватнической, имперской и потому — бессмысленной. Она не собирается ни от чего освобождаться, хотя современные государства иные, чем во времена великих империй, и это одна из причин, почему Россия не сможет победить. Другая причина — даже в самой России не понимают, что же может являться их победой. Ежесекундное совершение военных преступлений и преступлений против человечности, маниакальное разрушение инфраструктуры и убийства детей, пытки и насильственная эвакуация гражданских говорят о тотальной интеллектуальной деградации как политического руководства РФ, так и «широких масс», поддерживающих режим. Смысл они подменяют жестокостью, а ложь, ненависть и угрозы «повторить», «стереть в пыль», «превратить в радиоактивный пепел» — стали нормой.

Оглядываясь на прошедшие 30 лет можно констатировать, что после развала СССР Россия прошла путь от построения олигархического капитализма к автократическому государству, пока наконец не скатилась к военной диктатуре. Все это время «за поребриком» формировался не просто преступный режим, но самый настоящий культ смерти. Сначала им так и не удалось вынести труп Ленина и убрать могилы с Красной площади. Более того, если почитание кладбища в самом центре государства раньше было традицией, то теперь приобрело черты сакральности. Затем глупость под названием «бессмертный полк» стала едва ли не визитной карточкой режима, подсознательно формируя героизацию смерти во имя государства, которое имеет право принудить граждан умереть. Авторы идеи, разумеется, значительно лучше чувствуют себя при жизни, однако тот факт, что теперь они учат своих сограждан и даже детей смерти, а не жизни, говорит о покорении высочайших вершин российского дна. Психологам и психиатрам еще предстоит дать оценку этому феномену.

Тот факт, что мир не смог вовремя распознать трансформацию российского режима из культа личности в культ смерти, обуславливает необходимость хотя бы сейчас не упустить важное в тех процессах глобальных изменений, которые породила или ускорила эта война. И это тот самый момент, когда неумолимо приходит в голову одно замечательное высказывание Артура Блоха из книги «Законы Мэрфи»: «Любая, даже самая сложная проблема, имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение». Множество «экспертов» очень «просто» объясняют глупейшую на первый взгляд попытку аннексии четырех частично и временно оккупированных областей Украины путем включения их в Конституцию РФ; долгое молчание, а затем не до конца понятные действия Китая; политику «и вашим, и нашим» Индии и Турции, и многие другие более прозаические события. Зачем главы государств Центральной Азии приезжали в Москву на позорный «парад победы»? Почему принято решение об открытии офиса НАТО в Японии? Простые, но неправильные ответы на эти вопросы мешают получить сложные, но правильные. Попробуем разобраться в некоторых из них.

Путин не умен, но инстинкт самосохранения у него развит чрезвычайно. Вспомните как демонстративно, с трансляцией по телевизору, он принимал решение о войне, когда каждый из членов его «совета безопасности» должен был замараться лично поддерживая будущие массовые убийства. Это был процесс формирования коллективной ответственности. А вот процесс включения частично и временно оккупированных территорий Украины в конституцию РФ имел совсем другую цель. Путин давно понял, что проиграл. Его задача — оставаться у власти как можно дольше и минимизировать риск «дворцового» переворота. Голосованием в думе он создал «коллективного Путина», фактически переложив ответственность на весь народ. Теперь есть объяснения и дополнительной мобилизации, и падению рубля, и многим другим последствиям агрессии. Теперь любому, кто придет после него, будет крайне сложно изменить содеянное — необходимо организовать политический процесс, получить большинство в думе, снова провести голосование и все это при наличии крайне специфического и оболваненного электората. Они плакали на похоронах Сталина, будут рыдать и на похоронах Путина. 70 лет прошло со смерти тирана и кровопийцы, а они все еще его боятся. Продолжение следует.

27 марта в Палате представителей Конгресса США состоялось крайне любопытное голосование. Единогласно был принят законопроект под уникальным названием «Акт о том, что КНР не является развивающейся страной». Закон требует, чтобы Государственный департамент осуществлял действия против классификации Китая как «развивающейся страны» и предпринимал соответствующие шаги, вытекающие из этого факта, во всех международных организациях, где состоят США. В первую очередь речь идет о МФО и ВТО. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин резко осудил такой шаг. «США не могут решать, является ли Китай развивающейся страной. Китай будет жестко защищать свой статус развивающейся страны, углубляя солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, защищая их законные права и интересы. ВВП на душу населения в Китае в 2021 году был 12 741 долл., что составляет одну пятую от уровня развитых стран и одну шестую — США. По валовому национальному доходу КНР находится на 68-м месте в мире, а по Индексу человеческого развития — на 79-м, что соответствует уровню других развивающихся стран».

Несколько неожиданные заявления, не правда ли? Разве Китай не хочет занять место на Олимпе развитых стран? Китай по уровню ВВП — вторая экономика мира с ВВП 18,3 трлн долл. в 2022 году. В Китае проживают 969 миллиардеров (в США — 691), затраты на оборону превышают 230 млрд долл., у КНР крупнейший по численности военный флот в мире и 400 ядерных боеголовок. С 2008-го по 2021 год Китай предоставил развивающимся странам 498 млрд долл. кредитов. С 2011 года Китай подает больше патентов, чем США, а в 2021 году — вдвое больше. Однако статус развивающейся страны, как у Боливии или Замбии, дает КНР преимущества в торговле и доступ к льготным кредитам, возможность самой получать помощь (Япония предоставляла КНР помощь на протяжении едва ли не 40 лет и прекратила это делать лишь в прошлом году). Формально Китай действительно все еще в категории «развивающихся», однако причина этого — в численности населения, и только. По возможностям глобального влияния Китай сегодня силен и не стесняется это демонстрировать. Фактически статус развивающейся страны — это политическая идентификация во внешней политике (во внутренней, разумеется, Китай — мировой лидер во всем), позволяющая Пекину претендовать на лидерство среди значительного числа развивающихся государств. Кроме всего прочего, это позволяет сдерживать аналогичные амбиции Индии и Турции.

Борьба за «глобальный Юг» относится к числу тех мировых тенденций, развитие которых значительно ускорилось в связи с войной России против Украины и попытками трансформации либерального мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Китай вступил в игру как только внутренние проблемы консолидации власти Си Цзиньпином были успешно решены, а Россия окончательно завязла под Бахмутом.

Но если посредническая миротворческая миссия Пекина еще только разворачивается, то борьба за Центральную Азию уже в самом разгаре. В КНР давно и плотно занимаются этим важным для амбиций Пекина регионом. Чтобы понять суть происходящего, достаточно прочитать текст Совместного заявления глав государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, принятого за месяц до начала агрессии России. И вот, в конце апреля прошлого года туда едет глава МИД Японии, а в марте этого — Энтони Блинкен, что не прошло незамеченным. Визит глав государств ЦА в Москву на военный парад стал достойным ответом США — коллективный Путин стремится расширить свой международный ареал за границы Северной Кореи, Сирии, Ирана и Беларуси. Китай только выиграл, и даже делать почти ничего не пришлось.

Однако ход конем в Центральной Азии все же меркнет перед продвижением ферзя — открытием офиса НАТО в Токио. На самом деле отношения Японии с НАТО имеют почти двадцатилетнюю историю, и уже скоро как десять лет в Брюсселе действует представительство Страны восходящего солнца. Однако уже ни для кого не секрет, что война в Украине имеет глобальные последствия, а безопасность Трансатлантического пространства тесно связана с Индо-Тихоокеанским регионом, принимая во внимание интересы США, Британии, Франции, Германии и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Едва ли не половина внешней торговли ЕС проходит через Южно-Китайское море и вопросы безопасности мореплавания в этой части планеты — крайне важны. Разумеется, Ван Вэньбин немедленно высказал протест и НАТО, и Японии, утверждая, что в присутствии НАТО в Азии нет никакой необходимости. Крайне любопытно при этом, в чем заключалась необходимость удваивать ядерный потенциал КНР в течение последних двух лет, а Северной Корее — проводить 89 испытаний различного типа ракет только в 2022 году? Вполне логично, что Япония, как основной союзник США в регионе, имеющий глобальные, интегрированные с демократическим сообществом интересы, координирует свою политику безопасности, военные стандарты и обмен информацией со странами НАТО. Однако нельзя исключать, что в перспективе оборонный альянс, аналогичный нынешнему, ориентированному на устранение угроз в Европе, возникнет и в Юго-Восточной Азии. Восьмичасовая встреча Джейка Салливана и Ван И, состоявшаяся в Вене на прошлой неделе, оставляет надежду, что диалог между развитым и развивающимся мирами, замороженный после инцидента с воздушным шаром, будет восстановлен. А пока дипломаты шлифуют формулировки итоговых документов грядущего саммита «семерки» в Хиросиме. По Украине, скорее всего, будет отдельное заявление, и оно России не понравится.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

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