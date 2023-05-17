Военные РФ на камеру пытали мобилизованного из Башкортостана 17.05.2023, 10:07

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Земляки солдата взбунтовались.

Жители российской деревни Бикбулатово (Башкортостан) взбунтовались. Они требуют наказать военных РФ, которые на камеру пытали их земляка.

Видео доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Жертва пыток - житель Бикбулатово некий Флюр Кусяпкулов под позывным Коба, который был мобилизован в российскую армию в сентябре 2022 года и отправлен воевать против Украины.

Мужчину жестоко избили свои же сослуживцы, подвесив его к дереву.

Судьба «мобика» на данный момент неизвестна. Однако в видео ему товарищи грозят «ямой» за некий проступок.

«Сегодня поедет в яму, где таких любят. Вяжем… Страна должна знать своих героев!», - говорили сильно избитому Кобе сослуживцы. Чем он вызвал их гнев, остается неизвестным.

Жители Бикбулатово требуют, чтобы российская генпрокуратура наказала причастных к пыткам их земляка. Они сравнивают военных РФ с фашистами из-за происшествия.

«Над ним жестоко издевались, избивали и повесили на дереве как фашисты свои же сослуживцы. Этим они дискредитировали армию РФ. Просим вас разобраться в этой ситуации», - заявили башкиры в видеообращении.

Власти РФ пока никак не отреагировали на скандал.

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

«Тот случай, когда все-таки встретил в Украине фашистов, но есть нюанс…», - написал он.

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