Военные РФ на камеру пытали мобилизованного из Башкортостана
- 17.05.2023, 10:07
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Земляки солдата взбунтовались.
Жители российской деревни Бикбулатово (Башкортостан) взбунтовались. Они требуют наказать военных РФ, которые на камеру пытали их земляка.
Видео доступно на Telegram-канале «Украина 365».
Жертва пыток - житель Бикбулатово некий Флюр Кусяпкулов под позывным Коба, который был мобилизован в российскую армию в сентябре 2022 года и отправлен воевать против Украины.
Мужчину жестоко избили свои же сослуживцы, подвесив его к дереву.
Судьба «мобика» на данный момент неизвестна. Однако в видео ему товарищи грозят «ямой» за некий проступок.
«Сегодня поедет в яму, где таких любят. Вяжем… Страна должна знать своих героев!», - говорили сильно избитому Кобе сослуживцы. Чем он вызвал их гнев, остается неизвестным.
Жители Бикбулатово требуют, чтобы российская генпрокуратура наказала причастных к пыткам их земляка. Они сравнивают военных РФ с фашистами из-за происшествия.
«Над ним жестоко издевались, избивали и повесили на дереве как фашисты свои же сослуживцы. Этим они дискредитировали армию РФ. Просим вас разобраться в этой ситуации», - заявили башкиры в видеообращении.
Власти РФ пока никак не отреагировали на скандал.
Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram украинский журналист Денис Казанский.
«Тот случай, когда все-таки встретил в Украине фашистов, но есть нюанс…», - написал он.