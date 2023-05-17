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Военные РФ на камеру пытали мобилизованного из Башкортостана

  • 17.05.2023, 10:07
  • 2,316
Военные РФ на камеру пытали мобилизованного из Башкортостана

Земляки солдата взбунтовались.

Жители российской деревни Бикбулатово (Башкортостан) взбунтовались. Они требуют наказать военных РФ, которые на камеру пытали их земляка.

Видео доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Жертва пыток - житель Бикбулатово некий Флюр Кусяпкулов под позывным Коба, который был мобилизован в российскую армию в сентябре 2022 года и отправлен воевать против Украины.

Мужчину жестоко избили свои же сослуживцы, подвесив его к дереву.

Судьба «мобика» на данный момент неизвестна. Однако в видео ему товарищи грозят «ямой» за некий проступок.

«Сегодня поедет в яму, где таких любят. Вяжем… Страна должна знать своих героев!», - говорили сильно избитому Кобе сослуживцы. Чем он вызвал их гнев, остается неизвестным.

Жители Бикбулатово требуют, чтобы российская генпрокуратура наказала причастных к пыткам их земляка. Они сравнивают военных РФ с фашистами из-за происшествия.

«Над ним жестоко издевались, избивали и повесили на дереве как фашисты свои же сослуживцы. Этим они дискредитировали армию РФ. Просим вас разобраться в этой ситуации», - заявили башкиры в видеообращении.

Власти РФ пока никак не отреагировали на скандал.

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

«Тот случай, когда все-таки встретил в Украине фашистов, но есть нюанс…», - написал он.

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