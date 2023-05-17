«Конь здоров, а вот конюх - нет»: Эйсмонт снова подставила Лукашенко 6 17.05.2023, 10:16

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На что намекает пропаганда?

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера пресс-служба Лукашенко опубликовала фото диктатора с конем, подаренным губернатором Владимирской области РФ.

Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на скрытый символизм фото, появившегося на фоне свидетельств тяжелой болезни диктатора.

«Пропаганда старается наверстать упущенное и продемонстрировать, что синепалый коней не двинул коней и вообще живее всех живых. Для этого, недолго думая, даже показали видео с конем. Посыл должен был быть, что здоровье конское. Но очевидно только, что конь здоров и полон сил, а вот конюх - нет», — пишет «Ник и Майк».

Ранее Эйсмонт опубликовала фото зайца с подписью «Новичок» вместо исчезнувшего из-за серьезной болезни Лукашенко.

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