Потери РФ в Украине превысили историческую отметку 5 17.05.2023, 10:18

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Ликвидировано более 200 тысяч оккупантов.

По данным на утро среды, 17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 200590 (+610) человек ликвидировано,

танков ‒ 3771 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 7365 (+17) ед,

артиллерийских систем - 3166 (+16) ед,

РСЗО - 562 (+0) ед,

средства ПВО - 318 (+2) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2748 (+16),

крылатые ракеты - 982 (+9),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6067 (+19) ед,

специальная техника - 417 (+7)

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