Потери РФ в Украине превысили историческую отметку

Потери РФ в Украине превысили историческую отметку5
- 17.05.2023, 10:18
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Ликвидировано более 200 тысяч оккупантов.
По данным на утро среды, 17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 200590 (+610) человек ликвидировано,
танков ‒ 3771 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 7365 (+17) ед,
артиллерийских систем - 3166 (+16) ед,
РСЗО - 562 (+0) ед,
средства ПВО - 318 (+2) ед,
самолетов - 308 (+0) ед,
вертолетов - 294 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 2748 (+16),
крылатые ракеты - 982 (+9),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 6067 (+19) ед,
специальная техника - 417 (+7)