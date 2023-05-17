Белорусским тяжелоатлетам разрешили выступать только в серой форме 2 17.05.2023, 10:19

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Без надписей или рисунков.

Белорусским и российским тяжелоатлетам разрешили выступать только в серой форме, сообщает ТАСС. На ней не должно быть никаких надписей или рисунков, сообщает Международная федерация тяжелой атлетики. На днях она разрешила белорусам и россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

В серой форме должен быть и вспомогательный персонал. Организаторы соревнований будут следить, чтобы на ней не было «каких-либо надписей, знаков или маркировок, которые можно понимать как отсылку к войне и ее поддержку».

В марте 2022-го исполком Международной федерации тяжелой атлетики отстранил белорусских и российских спортсменов от международных соревнований и запретил проводить в РБ и РФ турниры под эгидой организации.

В этом году Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям допускать белорусов и россиян к турнирам в нейтральном статусе и при соблюдении определенных требований. Некоторые федерации выполняют рекомендации, другие продолжают отстранение белорусских и российских спортсменов.

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