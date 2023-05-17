Медведев ушел в праздничный запой1
- Сергей Фурса
- 17.05.2023, 10:27
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В Кремле царит необычное оживление.
Украиной ширятся слухи и таинственные видео, которые словно засняты в салонах 90-х, а также продолжаются разговоры на кухнях между журналистами CNN и The Sun о таинственном успехе российского удара минувшей ночью, после которого Дмитрий Медведев ушел в праздничный запой.
И эта информация подтверждается инсайдерами из Кремля, которые сообщают, а профессор Соловей подтверждает, что вчера Баба Глаша, чья племянница моет посуду у подруги Алины Кабаевой, рассказывала на базаре следующее. В Кремле праздник. Вручали звезду героя России маршалу Шойгу и докладывали о героических достижениях на украинском фронте.
Путину доложили о последних победах российского оружия, которые должны дать понять генералам НАТО, что русский народ не победить и готовы поставить на колени американскую военщину. После стратегического применения аналоговнет сверхзвуковых Кинжалов, удалось поставить киевский режим перед фактом неминуемой капитуляции.
Массированным ударом всех видов вооружения удалось сломать ветку в зоопарке, напугать бегемота и пробить колесо одной из пусковых установок Патриот. Что убежденно доказывает несостоятельность американских систем ПВО противостоять разработкам российских ученых.
Если киевский режим не капитулирует, следующим ударом с применением стратегических запасов оружия класс «аналоговнет» российская армия уничтожит второе колесо одной из пусковых установок Патриота, после которого она потеряет возможность перемещаться, напугает до смерти пингвинов и засыплет осколками магнолии в ботаническом саду.
Кремлевские инсайдеры убеждены, что перед лицом такого позора американцы свернут программу поддержки Украины и наконец сольют киевский режим, сфокусировавшись на защите собственной страны от неизбежного извержения супервулкана, заставив его (киевский режим, а не вулкан) согласиться на китайской план. Путин снова всех переиграл…
Сергей Фурса, «Фейсбук»