«Во власти люди не просто малообразованные, а неадекватные» 6 17.05.2023, 10:28

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иллюстративное фото

Предприниматель честно рассказал, с какими проблемами сталкивается.

Nashaniva.com поговорила с представителем малого бизнеса и узнала, с какими сложностями он сталкивается и почему остается в стране.

«Можно зарабатывать, но нам не дают зарабатывать власти»

Предприниматель рассказывает, что главная проблема для него — это власти, которые не дают работать.

«Во власти люди не просто малообразованные, а неадекватные. Они нас просто не уважают, считают, что они боги, а мы челядь. У них аргументов не бывает, «хочу позволю, а хочу не позволю». Вот такое отношение. Мы объясняем, что эти действия с их стороны принесут им новые налоги, рабочие места, развитие территорий, — не слышат.

Что касается экономической составляющей, то можно зарабатывать, но нам не дают зарабатывать власти. Еще в прошлом году было более или менее, в этом году намного хуже. Была надежда, что вот ввели санкции, теперь, наверное, бизнесу внутри страны станут помогать. Нет, стало еще хуже», — говорит он.

О развитии бизнеса предприниматель думать боится.

«КГБ, прокуратура, МВД — мы везде были. Они просто звонят и говорят, что надо встретиться. Открыто «платите» они не говорят, выискивают какие-то мелкие нарушения. Максимально создают проблемы.

Хотя в плане развития у нас все должно было бы быть хорошо, после введения санкций, визовых ограничений люди стали искать, каким образом можно отдыхать, веселиться в стране. В ковид у нас неплохо шел бизнес. Ни одна проблема в мире нас так не затронула, как проблема с властями», — рассказывает он.

Возможностей для релокации бизнеса предприниматель пока не видит. Все его активы в Беларуси. Единственный вариант — продажа.

«Но каким образом — непонятно, — говорит он. — Потому что недвижимое имущество в цене очень упало. Сейчас в стране в целом бизнес реально продать только по частям. И то особого смысла это делать нет, потому что за реальную стоимость не получится, будут давать половину.

Если выбирать, где начинать бизнес — либо Польша, либо Испания. Подходит по условиям для нас.

Пока сохраняем какой-то оптимизм. Все думаем, что скоро все поменяется. Почему я должен уезжать из страны, если здесь несколько веков жили мои предки? И еще должен ходить просить что-то».

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