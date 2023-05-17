Как белорус своими руками построил два дома и две бани под Борисовом 7 17.05.2023, 10:49

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По его словам, в этом деле главное - терпение и настойчивость.

Строительство может стать хобби — и тогда вам будет интересен не только результат, но и сам процесс. Именно так получилось у Виталия. Начав каркасник для своего сына в 2015 году, сейчас он завершил уже второй дом, построенный по этой технологии. Realt.by съездил к Виталию в гости.

Проект каркасника держал в голове

Оба дома расположены в Борисовском районе, в садоводческом товариществе «Патриот-Березка». Первый каркасник Виталий построил под дачу. Строительного образования у мужчины нет. Он признается, что в молодые годы его в эту сферу вообще не тянуло. Помогал отцу, который строил срубы, наблюдал за процессом. Так получилось, что отец Виталия построил дом для него, а он решил сделать то же самое для своего сына. Выбрал пустой участок площадью 10 соток и приступил.

Сын на тот момент учился. Пока дом строился, он решил переехать за границу. Поэтому достраивал каркасник Виталий уже для себя. Работал в основном по выходным.

— Начал в 2015 году — и справился за две зимы. Я продал свой старый дом, часть вырученных денег направил на обустройство этого участка.

Почему именно каркасник?

— Я изучал форумы, искал истории с реальным опытом строительства таких домов и жизни в них. Удалось даже пообщаться с людьми из Канады — у них очень развита эта тема, есть свои интересные подходы к вопросу. Меня привлекли простота и конкретика технологии, то, как быстро можно построить каркасный дом. Я продумал план — и все время держал его в голове, меняя некоторые нюансы в процессе.

Для меня дача — это дерево

Все работы Виталий выполнял своими руками. Бурил отверстия для свай и заливал их, устанавливал свайно-ростверковый фундамент. По возможности мужчине помогал сын.

— В то время в товариществе был плохой интернет — и ребенка было очень просто привлечь к работе, — вспоминает Виталий. — Мы находились здесь, он скучал, хотел домой, а я предлагал свои условия: пробури нужное количество отверстий — и поедем домой к интернету.

После возведения фундамента мужчина впилил укосины, поставил деревянные рамки, сбил их. Уложил балки, сформировал второй этаж, установил стропильную систему. Деревянный каркас стен Виталий обшил ОСБ-плитами. Зашил фронтоны, уложил кровлю. Фасад отделал светлым сайдингом. Стены, крышу и потолочные перекрытия утеплил 150 миллиметрами минеральной ваты.

Внутри помещения обшиты имитацией бруса:

— Для меня дача — это дерево, поэтому им отделан даже потолок. Ты приехал, окунулся в эту атмосферу, а обои увидишь, когда вернешься в городскую квартиру.

Поскольку проект бюджетный, на обстановку дома тоже много не тратили. Перевезли из городской квартиры старую кухню: от нее отклеили пластиковое покрытие и нанесли сверху акриловую краску. Жена Виталия украсила фасады рисунками.

Общая площадь двухэтажного дома — порядка 70 квадратных метров. Высота потолков — 2,45 м. Для дачного отдыха этого вполне достаточно, к тому же на участке есть еще отдельно стоящая баня, построенная по такой же технологии и утепленная 100 миллиметрами минеральной ваты.

Интересная деталь на фасаде бани — яркие наличники с васильками. Их расписала жена Виталия. Предбанник служит еще и летней кухней — здесь много места. В уголке силы, как его называет хозяин, можно увидеть масленку его бабушки, кош, сплетенный руками его деда, и колесо от коляски, в которой катали его маму.

На строительство дачи Виталий потратил 7 тысяч долларов, на баню — еще около 5. Хорошо сэкономил на том, что практически всё сделал своими руками. Хозяин считает, что в строительстве каркасника в принципе нет ничего сложного:

— Если у вас есть ручная циркулярная пила, шуруповерт, молоток и принадлежности для заливки фундамента, можете начинать. Все будет отлично!

Зимой топят печь, в межсезонье включают электроконвектор

Желая сэкономить, Виталий сделал внешний дымоход и подставил под него трубу. За две зимы там скопилось много сажи — и в какой-то момент она начала гореть. Чтобы это больше не повторилось, хозяин собирается исправить ошибку. В каркаснике можно без проблем врезать новое отверстие и переделать дымоход. Дома этого формата в целом удобны тем, что в них легко что-то изменить, достроить.

Подвод воды в СТ сезонный — водопровод в дом заведен. Летний и зимний туалеты расположены на улице. Газа нет. Зимой хозяева топят печь, а в межсезонье, чтобы не было слишком жарко, включают электроконвектор. Каркасник хорошо держит тепло.

— Кстати, интернет у нас теперь хороший — поставили вышку, — улыбается Виталий. — Что касается инженерных решений: мы сделали так, как нам удобно. Каждый исходит из своего бюджета и понимания комфорта.

«Белорусу «няёмка», когда земля пустует»

Первый построенный каркасник Виталий называет «лабораторией»: он освоил технологию, столкнулся с собственными ошибками и недочетами, на реальном примере оценил все преимущества проекта.

— Каркасник — это простые ответы на сложные вопросы. Набравшись опыта, я захотел построить еще один дом. Рядом как раз оказался участок с готовым фундаментом. Белорусу «няёмка», когда земля пустует. Я купил участок — и загорелся новым проектом.

Второй каркасник построен по абсолютно такому же плану, только в зеркальной проекции. Здесь помогала жена: когда Виталий укладывал кровлю, она подавала наверх листы. Дом обшит виниловым сайдингом графитового оттенка.

Этот каркасник мужчина будет продавать. Оглядывая свои дома, Виталий говорит, что его не пугает монотонный труд — например, обшивка. Это легко дается, если заранее представлять результаты своей работы, а потом увидеть, как все мечты воплотились. Не стоит бояться строить:

— Начинайте с сарайчика, с баньки. Главное — терпение и настойчивость.

Виталий признается, что в его голове уже крутится следующий проект.

— Только жене пока не говорите, — улыбается мужчина.

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