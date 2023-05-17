Британская разведка: Сбитые «Кинжалы» стали сюрпризом и конфузом для Путина 3 17.05.2023, 10:47

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Глава РФ называл эту систему «непобедимой».

За последнюю неделю обострилось битва в воздухе, которая привела к очередным сюрпризам и конфузам для Кремля.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, только 13 мая над Брянской областью России потерпели крушение четыре самолета Воздушно-космических сил России (два боевых самолета и два вертолета).

Кроме того, 3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал».

По данным британской разведки, впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать улучшенные возможности ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько «Кинжалов».

«Возросшая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительную озабоченность ВКС, поскольку они используют этот район для развертывания авиации в поддержку войны. Очевидная уязвимость «Кинжалов», вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой», - отмечают в Минобороны Британии.

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