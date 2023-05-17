СМИ: Ограничения на выезд из Беларуси затронут более 125 тысяч человек 6 17.05.2023, 10:57

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Фото с сайта tourradar.com

Самая многочисленная категория — военнослужащие.

Вчера вступили в силу изменения отдельных частей закона «О порядке выезда из Республики Беларусь». Белорусский расследовательский центр подсчитал, скольких затронут новые ограничения, сообщает «Позірк».

Самая многочисленная категория — военнослужащие. По данным исследования Military Balance 2022, численность войск Беларуси — 48 тысяч человек. Еще 12 тысяч белорусов служат в погранвойсках.

Вторая по численности категория белорусов, которых коснутся ограничения, — сотрудники МВД. Штатная численность ведомства на октябрь 2020 года составляла 46 128 человек.

В категорию невыездных попали и сотрудники КГБ. По данным на 2022 год, их количество не превышает 10 тысяч человек. Такие сведения указаны в журнале «Разведчик» фонда помощи ветеранам Службы внешней разведки РФ.

Ограничения также затронут работников других силовых ведомств, достоверно оценить численность которых невозможно. На портале госзакупок БРЦ обнаружил тендеры на приобретение сотен нагрудных знаков и комплектов формы для некоторых ведомств, в том числе Фельдъегерской службы и минского СК.

Учитывая, что знаками отличия награждают лишь малую часть сотрудников, а форму покупают регулярно, обновляя ее по мере необходимости, можно сделать вывод, что в данных ведомствах работают не менее тысячи белорусов.

Еще 18 высших чиновников Беларуси будут согласовывать зарубежные поездки лично с Александром Лукашенко.

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