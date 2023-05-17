В Беларуси изменили порядок проведения КТ и МРТ

В Беларуси изменили порядок проведения КТ и МРТ4
- 17.05.2023, 11:09
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Минздрав утвердил новую инструкцию.
Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новую инструкцию о порядке проведения пациентам исследований КТ и МРТ. Соответствующее постановление (№58 от 21 апреля 2023-го) опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Новым документом определяется порядок проведения рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в медучреждениях. Сейчас, чтобы сделать томографию пациент должен будет получить направление, в котором будет указано наличие активных имплантируемых медицинских устройств в организме, если они есть.
А если пациенту при проведении будут вводиться лекарственные и контрастные препараты, то в направлении должны быть данные о наличии или отсутствии противопоказаний к процедуре.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.