Молились строем 5 Дмитрий Галко, «Грани»

17.05.2023, 11:13

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Не помогло.

«Ее ничто не может остановить», - говорили они. Украинская ПВО, усиленная американским ЗРК Patriot, еще раз подтвердила, что на вооружении российской армии нет ничего несбиваемого. Первый «Кинжал» был приземлен в ночь на 4 мая, а минувшей ночью их было сбито уже шесть. Для киевлян это был восьмой обстрел с начала месяца. Российские войска атаковали сразу с нескольких направлений, используя все доступные ресурсы: от беспилотников до крылатых и баллистических ракет. Ориентировочно эта ночная дискотека обошлась России в 120 миллионов долларов. Плотность огня по украинской столице была максимальной. Город содрогался от разрывов. Проснулись, кажется, все жители. Но в пересчете на стоимость ночных залпов атака была едва ли не наиболее жалкой. Несколько возгораний, поврежденные автомобили и автобусы, потревоженные животные в зоопарке (с ними проводятся «антистрессовые мероприятия»), невыспавшиеся киевляне, которые в шутку просят у столичных властей официально ввести «тихий час» - вот и все, чего они смогли достичь.

Описка в сводках украинского Генштаба, где среди сбитых объектов был указан SuperCum (гуглить только если вам исполнилось 18), породила массу шуток, но в итоге сошлись на том, что вся эта российская операция была скорее SuperScam (супер-надувательство) или SuperScum (супер-отбросы). Ночь коротких и тупых кинжалов.

Все это похоже на горячку. На ту самую, белую. «Не все понимают степень той важности, необходимости и опасности для нашего государства с той сатаной, с которой мы столкнулись. А сатана реальный, причем он не один», - заявил накануне военный комиссар Карелии Андрей Артемьев. Для борьбы с сатаной, тем более если он не один, никаких миллионов, конечно, не жалко. Вот и Шевкунов, «духовник Путина», в недавнем интервью Ксении Собчак сказал, что враг у них «дикий, страшный, инфернальный». А «Макдоналдсы» - это египетские котлы с мясом, символ рабства, от которого надо бежать. Побег из «Макдоналдса» стоимостью в десятки тысяч жизней и миллиарды долларов. Ксения Собчак настолько прониклась, что покаялась в том, что «блудила», и даже почти пообещала вернуться в лоно церкви.

Тут уже, что называется, сгорел сарай - гори и хата. Режь последний огурец. Когда речь о борьбе с сатаной, тем более не одним, не жалко и рублевской «Троицы». РПЦ сказала: надо! Кремль ответил: есть! Кого сейчас интересуют протесты искусствоведов и реставраторов. Только неверные, враги народа и бездуховная интеллигенция, все эти безродные космополиты могут что-то говорить о необходимости жестких температурных условий и определенного уровня влажности для сохранности иконы. Это ведь духовная спецоперация, договорнячок с богом, чтобы победить врага, которого никакие «Кинжалы» не берут. «В данный геополитический момент для судеб страны сакральное значение важнее художественной ценности», как прокомментировал директор Эрмитажа передачу церкви еще одного исторического памятника, гробницы Александра Невского.

Как тут не вспомнить русского классика: «Молились строем - не помогло».

Дмитрий Галко, «Грани»

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