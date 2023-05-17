Бронемашина войск РФ на полной скорости наехала на мину

Бронемашина войск РФ на полной скорости наехала на мину2
- 17.05.2023, 11:24
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Видео с Донецкого участка фронта.
Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Захватчики несут потери как среди личного состава, так и своей техники.
В сети показали, как бронемашина оккупантов на полной скорости наехала на мину. Соответствующее видео опубликовал obozrevatel.com.
Известно, что очередные потери российская армия понесла в Донецком направлении.
«Мастерски установленная мина помогает оккупантам попасть в первые ряды на концерте Кобзона. А таких мин бойцы ВСУ на Донецком направлении установили достаточно для того, чтобы взорвать танк или БМП оккупантов», – говорится в сообщении.