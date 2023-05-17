В WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах 17.05.2023, 11:27

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Она повышает уровень защиты личной переписки.

Создатели мессенджера WhatsApp объявили о внедрении функции «Закрытие чата». Она позволяет спрятать личную переписку или группу в специальную папку, открыть которую можно паролем или биометрией.

Кроме того, после ее активации содержимое закрытых чатов и информация об отправителе не будет показываться в уведомлениях (их так же можно отключить). Об этом говорится в блоге разработчиков.

Спрятать чат легко: удержите палец на диалоге и нажмите соответствующий пункт.

«Закрытие чата» уже распространяется среди пользователей WhatsApp и станет доступна для всех в ближайшие дни. А с ближайшим апдейтом пользователи также смогут создавать отдельный пароль для защиты переписок и использовать функцию на связанных девайсах.

WhatsApp всегда выделялся высоким уровнем защиты пользовательских переписок. Так, он является одним из немногих мессенджеров, где применяется автоматическое шифрование end-to-end. В то же Telegram для этого надо начинать «Секретный чат».

Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджер добавят каналы по аналогии с Telegram и долгожданную возможность редактировать сообщения.

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