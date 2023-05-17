«Настоящий Путин был очень серьезно болен еще в 2021 году» 2 17.05.2023, 11:32

4,552

Буданов заинтриговал новой информацией о двойниках главы РФ.

Российский диктатор Путин был серьезно болен еще в 2021 году, в публичном пространстве появляются минимум три его двойника.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ISLND TV, опубликованном во вторник, 16 мая.

Буданов напомнил, что еще в 2021 году подтверждал информацию о том, что глава кремлевского режима сильно болен, в частности, раком, и проходит серьезное лечение. Он также отметил, что Путин «не умрет завтра», потому что его лечения применяют самые качественные материалы и привлекают лучших специалистов со всего мира.

«То, что тот человек, который появлялся, — настоящая личность Путина — был очень серьезно болен еще в 2021 году, просто факт. Что было дальше — давайте немного дождемся, думаю, со временем история все расставит на свои места», — добавил он.

Руководитель ГУР сказал, что во временно захваченный Мариуполь приезжал не российский диктатор, а один из его двойников. Двойник Путина, по его мнению, также присутствовал на параде в Москве.

«Есть физиономические особенности, уникальные у каждого человека… Это разные люди. Невооруженным глазом видно, [что у них] просто разные уши… Есть как минимум три человека, которые периодически появляются. У них повадки разные, немного отличается рост, а на крупных планах все это, в принципе, видно», — также рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».