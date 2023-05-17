Украинский генерал: У россиян в Бахмуте началась паника из-за полуокружения 1 17.05.2023, 11:43

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ВСУ используют тактику создания «отдельных дуг».

Экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал успехи ВСУ в районе Бахмута, а также обрисовал ближайшие перспективы Украины на этом направлении.

Украинские силы обороны продолжают вытеснять оккупантов из Бахмута. Сегодня уже можно говорить о переломном этапе в войне. Украина переходит от фазы защиты к проведению контрудара, операции по частичному окружению противника, дезорганизации штабов и отдельных подразделений.

При этом российские оккупанты уходят с поля боя, иногда это целые бригады и отдельные ударные группы. Также под огромным ударом находятся «вагнеровцы», что подтверждают заявления Пригожина о вероятности разгрома его группировки.

По словам Маломужа, на Бахмутском направлении, которое является приоритетным для оккупантов и которое контролирует сам Путин, идут успешные для Украины боевые действия.

«Морально-психологическое состояние оккупантов очень сложное, – отметил генерал. – Многие бойцы и командиры, по нашим радиоперехватам, имеют или паническое настроение, или остерегаются нашего контрудара, а тем более окружения. Они видят, что наши войска могут взять в окружение Бахмут, потому что мы наступаем возле Бахмута за 5-8 км. Это полуокружение или отдельные дуги, которые мы создаем в этом направлении».

Затем Маломуж подчеркнул, что вариант взятия Бахмута в полукольцо или кольцо действительно предусматривается, о чем свидетельствуют действия ВСУ в этом районе.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Бахмуте ВСУ охватывают российские войска с флангов.

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