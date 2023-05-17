Борислав Береза: Кобзону одиноко без Лукашенко

Борислав Береза: Кобзону одиноко без Лукашенко1
- 17.05.2023, 11:50
- 1,692
Как в Украине восприняли пропажу белорусского диктатора.
Последняя информация о состоянии здоровья Лукашенко вызвала настоящий ажиотаж в СМИ.
Украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал сайту Charter97.org, как в Украине восприняли пропажу белорусского диктатора:
— В Украине это восприняли с надеждой. Все хотят, чтобы Лукашенко прослушал свежий концерт в исполнении Кобзона. Поэтому то, что его с помощью каких-то медикаментов временно подняли, это на некоторое время, конечно, отсрочит концерт. Но мы надеемся, что все-таки и он, и Путин как можно скорее отправятся туда, потому что Кобзону без них одиноко.
— Готова ли Украина к сценарию после Лукашенко?
— Тут вопрос не в том, готова ли Украина. Готова ли Беларусь к тому, что произойдет дальше? С вероятностью в 99% Россия будет пытаться ставить своего человека на должность президента, не исполняющего обязанности, а именно президента. По закону должны пройти выборы, они будут проведены. Вопрос в том, кто будет считать голоса, как будут представлены белорусы, какими кандидатами, за кого белорусы действительно захотят отдать голос. Также имеет значение, готовы ли белорусы защищать свое право голоса и того кандидата, за которого они действительно отдадут голоса, а не того, которого будут проталкивать из Москвы.
— Исполняющий обязанности командира «Азова» Богдан Кротевич предложил освободительный поход в Беларусь, который могут поддержать союзники Украины. Как бы это повлияло на ход войны, если бы удалось вывести из игры белорусского диктатора?
— Беларусь на данный момент является безусловной угрозой для Украины из-за того, что с ее территории может быть вторжение российских войск, как это было 24 февраля 2022-го года. Также важен факт базирования российских самолетов, которые используются для нанесения ударов по Украине. Про эти угрозы никто не забывает, но вторжение в Беларусь со стороны Украины можно смело отвергнуть. Никто из Украины нападать на Беларусь не будет.
Более того, единственное, что может произойти, это если белорусский народ самостоятельно взяв оружие в руки сбросит диктатора и освободится от фактически кабальных условий Российской Федерации, а также от удушающего правления Лукашенко. Белорусский народ должен сам спасать себя, это правило спасения на воде: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. К сожалению, попытка помочь со стороны Украины будет рассматриваться как вторжение. В таком случае мы будем ничем не лучше России, которая напала на Украину. Но с другой стороны понятно, что определенная помощь от Украины белорусскому народу вполне возможна.
— Как эта помощь может выглядеть?
— Всесторонне, так, как обычно демократические страны помогают своим партнерам в возможности получения свободы. Вы можете посмотреть, как, допустим, Соединенные Штаты Америки помогают сейчас Украине. Вы можете посмотреть, как традиционно странам, которые борются за демократию, помогают более сильные партнеры или друзья.