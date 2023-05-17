У разбитого корыта 1 Телеграм-канал «Родина слонов»

17.05.2023, 11:58

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Китай разворачивается на 180 градусов в сторону от Кремля.

Китай в последние месяцы все больше и больше пытается занять позицию миротворца в войне между Россией и Украиной, несмотря на то, что, очевидно, поддержал российское вторжение в феврале прошлого года, когда Путин ездил в Пекин за высочайшим одобрением Си своей авантюры. Что же произошло, что Пекин теперь разворачивается на 180 градусов, отказав России в военной поддержке и проявляя стремление примирить стороны?

Провал Кремля в Украине обернулся существенным осложнением внешнеполитической стратегии Китая. Запад наглядно продемонстрировал, как способен решать колоссальные по сложности экономические проблемы на примере отказа от энергетической зависимости от России, а также настойчиво проводить последовательную санкционную политику.

Даже самому большому оптимисту весной прошлого года не могло прийти в голову, что Европа не только сможет отказаться от российских угля, нефти и газа, но и ввести в отношении российского нефтяного сектора успешно действующий санкционный механизм, а цены на энергоносители будут находиться значительно ниже, чем были еще даже до начала войны. В Пекине, видимо, сделали весьма разумный вывод о том, что, вступив в военный союз с Россией, могут не вытянуть экономическое противостояние с Западом, учитывая колоссальную зависимость китайской экономики от экспорта в развитые страны.

Кроме этого, там еще, вероятно, смекнули и о том, что Запад не только не ослабляется из-за противостояния с Россией, но и наоборот – существенно усиливается. Европа стремительно укрепляет свою энергетическую безопасность, а развитые страны еще со времен коронавируса нацелились на обеспечение своей технологической и экономической безопасности от Китая, получив от войны в Украине лишь дополнительный мощный стимул продолжать двигаться в этом направлении.

В отличии от Запада, военная техника которого сейчас проходит интенсивные испытания в реальных боевых условиях, Китай такой опыт сейчас практически не приобретает. А создаваемые Европой и США механизмы производства и поставок больших объемов вооружений могут быть направлены не только на помощь Украине, если возникнет такая необходимость. Таким образом, возникает очень существенная угроза планам Пекина по возвращению под свой контроль Тайваня.

Противостояние с Россией, как я уже писал ранее, объединило демократический мир, что также усложняет Китаю попытки расширения своего влияния. Ранее Пекин благополучно использовал разрозненность Европы с целью увеличения своего экономического влияния в регионе, используя имеющиеся противоречия и конкуренцию между странами в свою пользу. Однако теперь эта стратегия столкнулась с большими сложностями.

Таким образом, своей жалкой неудачей операции «Киев за три дня» Путин серьезно осложнил Пекину его стратегию ползучей внешней экономической и политической экспансии. Не удивительно, что Китай, завершив войну, хотел бы затормозить или даже приостановить начавшееся в Европе стремительное укрепление военно-технического потенциала. В то же время Китаю хочется усидеть на двух стульях, не заняв в своей миротворческой политике полностью прозападную позицию из идеологических соображений.

Однако, судя по всему, Европа не планирует оставить Китаю такой возможности, требуя от него четко заявить о своем отношении к оккупированным территориям Украины. И мне почему-то кажется, что он рано или поздно это сделает, т.к. иначе рискует остаться у разбитого корыта, вместе с проигравшей Россией и очень крепким и единым Западом.

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