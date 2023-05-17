«Участвовала в операции по поимке мошенников — осталась без денег и с кредитом на пять лет» 17.05.2023, 12:07

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Белоруске позвонили из «Нацбанка» и «КГБ».

В этой истории нет пенсионеров и далеких от технологий людей. Обдурить могут каждого, даже вполне подготовленного человека. Схема уже стала классикой: через мессенджер звонит «сотрудник банка», который сообщает, что на жертву оформляется кредит. Нужно срочно идти в банк оформлять новый, а там уже и к банкомату, пишет onliner.by.

«Я ехала в машине, и поступил звонок через Viber»

В то утро Александра не догадывалась, что этот диалог будет стоить ей около 20 тыс. рублей. У нее, естественно, возник вопрос, почему звонят через мессенджер, но особого значения этому девушка не придала, ведь далее сообщили неутешительную новость: к мошенникам попали ее паспортные данные, и у злоумышленников появился доступ к банковским счетам. Мало того, еще и зафиксирован перевод в 600 рублей, которого героиня не совершала.

Получив отрицательные ответы на вопрос «вы — не вы?», названый «сотрудник банка» фиксирует «факт мошенничества» и попутно уточняет, в каких еще банках у Александры есть счета, а также какие суммы там доступны, ведь именно от этого зависит срочность блокировки операции.

Ограниченная во времени и выведенная из равновесия Александра уже и не вспомнит, почему делала то, что ей велит голос на том конце провода. Подкупало многое: дикция, формулировки, как у настоящих сотрудников, и пачка поддельных документов, которые ей выслали в доказательство сказанного.

— Запрос на блокировку операции якобы был отправлен, и меня переключили на «сотрудника безопасности Нацбанка». К разговору подключился молодой человек, который все дальнейшее время меня и вел. Он назвал свой идентификационный номер и сбросил свои данные. Рассказывал все ту же историю: мол, на мое имя отправлена заявка по получению кредита. Оформляется она не человеком, а ботом и поэтому уже одобрена. Он назвал получателя платежа, выслал документ и спросил, знаю я его или нет. Факт мошенничества был зафиксирован еще раз.

Чтобы аннулировать кредит, Александре нужно пойти в ближайшее отделение банка и оформить новый на ту же сумму, на которую он был одобрен, — 13 500 рублей. Деньги нужно взять наличными, купюры немеченые, но будет вестись видеосъемка по камерам банка. Таким образом мошенники якобы хотели установить сопричастность сотрудников банка к преступлению.

Вот как выглядят те самые поддельные документы. Неподготовленный человек вряд ли сможет отличить их от настоящих. Но все же, если присмотреться, видно, что документы — липа: оформлены с ошибками, разные логотипы, где-то ЗАО, где-то ОАО. Но попробуй вчитайся во все это, когда по ушам ездит целый «сотрудник безопасности Нацбанка»!

«Фиксируйте любое подозрительное действие сотрудников»

Какова вероятность того, что, если подойти к случайному сотруднику в ближайшем отделении банка, тот окажется впутан в схему развода, никто не уточняет. Александра и не спрашивает.

— Честно, я не настолько эксперт, чтобы разбираться во всех нюансах. Мне присылают документ, который идет с печатью банка, шапкой, где указаны цифры. Все это происходит в моменте, в спешке. Когда со мной рядом хоть кто-то находится, мне грозят уголовкой за разглашение конфиденциальной информации. И ты в это веришь. Все делалось так, чтобы от начала до конца со мной рядом никого не было. Если я клала трубку, они постоянно перезванивали, причем всегда с разных номеров.

«После того как вы возьмете свой кредит и перечислите деньги на страховую ячейку (по сути, обычный расчетный счет), вы его сразу погасите, и вопросов к вам больше не будет», — заверил «сотрудник Нацбанка». Затем в разговор вклинивается «сотрудник КГБ».

— Он, видимо, по картам нашел ближайшее отделение банка и попросил вызвать такси, чтобы быстрее туда добраться. Мол, оплатите сейчас сами, а мы потом все расходы вам компенсируем. В итоге я сама вызывала такси. Когда ехала, он сказал, что будет соблюдать режим тишины, — оставался на связи, слушал. Он попросил, чтобы я перед тем, как зайти в банк, отошла от камер, и выдал инструкцию: «Вы заходите в банк, берете кредит. Если будут спрашивать, на что, отвечайте: для ремонта. Ведите себя естественно и обращайте внимание на подозрительные действия сотрудников банка (в дальнейшем Александра отметила, что на сотруднице не было бейджа. — Прим. Onlíner)».

Зачитав инструкцию и придумав легенду, «сотрудник КГБ» дает разрешение на вход в банк. Операция по поимке мошенников началась.

— Когда я была в банке, он сказал, что будет звонить, но попросил разговаривать на «ты». В итоге он позвонил два раза, а мне нужно было сказать, что я занята и перезвоню. Взять кредит на 13 500 рублей было проще, чем заказать чашку кофе. Тоже странно: ну кто будет брать кредит на 60 месяцев? Сотрудник должен был что-то заподозрить, но нет. Отдавать с процентами мне нужно было больше 20 тыс. рублей.

Кредит одобрили за считаные минуты, деньги выдали, и история продолжилась.

— Затем он высылает документ, в котором указан счет, на который в течение 120 минут нужно перевести деньги. Находит мне по расстоянию инфокиоск и пошагово объясняет, что и где там кликать. Я 20 минут стою возле терминала, скапливается очередь, но я все равно продолжаю. Повезло еще, что 600 рублей киоск не принял. Затем он просит взять чеки, сфотографировать их и выслать ему. Уверяет, что сумма будет засчитана в компенсацию морального ущерба, а завтра мы с ним лично встретимся и обсудим все детали. Кредит якобы погашен. Мужчина пообещал набрать в восемь утра следующего дня.

«Теперь мне нужно отдать около 16 тыс. — это космическая сумма»

— Спала я плохо. Утром открываю приложение банка, а у меня там кредит не погашен. Звоню в банк, чтобы понять, в чем дело, и понимаю, что попалась на удочку. Сразу написала заявление в милицию. Пока сидела у сотрудников, мне снова позвонили мошенники: мы же должны были встретиться. Когда? По их словам, тогда, когда будут закончены регламентные работы. Он тогда еще хотел, чтобы я в другой банк обратилась и взяла еще один кредит.

Уменьшить ставку или заморозить кредит в банке нельзя. Пришлось брать новый на эту же сумму, но с меньшим сроком и гасить предыдущий. Так хоть проценты меньше будут. Только в этот раз его рассматривали порядка четырех часов: задавали уточняющие вопросы, звонили три раза, спрашивали, точно ли я не нахожусь под давлением, какая цель. Денег на счете, куда я переводила средства, нет. Помочь мне больше ничем не могут.

Я побывала в аду! Когда звоню в банк, мне отвечают тем же голосом, используя те же формулировки, я уже боюсь совершать какой-либо платеж онлайн. Ночами плохо сплю, каждый день прокручиваю всю эту ситуацию в голове. Морально вымотана от этих разборок. Ощущение полной беззащитности.

Теперь мне нужно отдать около 16 тыс. — это космическая сумма. Люди вокруг набросились: а что, ты не знала? Нет, не знала. Да и как я узнаю? Телевизор не смотрю, радио не слушаю, а в банке меня не предупредили.

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