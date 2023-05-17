В России запаниковали из-за «украинского танка под Белгородом» 6 17.05.2023, 12:27

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архивное фото

Обстрел проводился из пушки с калибром, принятым на вооружение в самой РФ.

Российские пропагандисты без всяких фото- и видеодоказательств утверждают, что якобы ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка. О чем пишет, в частности, издание Mash.

Пропагандисты пишут, что танк подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконского района в 2,5 км от границы.

Кремлевская пропаганда называет этот инцидент «первым обстрелом Украиной территории России из танка», поскольку ранее ВСУ якобы останавливала угроза применения со стороны захватчиков противотанковых ракет.

На территорию Россию прилетело 12 неизвестных снарядов калибра 125 мм. Пушки с таким калибром установлены на танки Т-64, Т-72 и Т-80, которые есть на вооружении самой России.

Ни пострадавших, ни разрушений якобы нет.

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