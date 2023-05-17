Современные версии Жириновского Телеграм-канал «СерпомПо»

17.05.2023, 12:40

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Владимир Жириновский

фото: ТАСС

Зал похолодел, одни примолкли, другие начали аплодировать.

Жириновский покинул мир в апреле 2022 года, когда его образ в политике потускнел, скукожился, отодвигался ходом событий в чулан истории. Когда он неизбежно уступал место другим – более адекватным моменту, жизненным, брутальным персонажам.

Главная роль Жириновского – имитатор. Имитатор государственного величия, империи, силы, антизападничества. Это был человек громких слов и крайних заявлений в эпоху, когда сказанное им воспринималось, как эпатаж, не имевшее никаких шансов на реализацию, но приятно ласкало слух «патриотов», «имперцев». Да, продажный, но говорит «правильно».

На деле Жириновский был человеком с мягким рукопожатием. Далеким от своего воинственного образа.

Спецоперация изменила все, закрыв время Жириновского, покончив с имитацией. На смену ей пришла страшная эпоха с боями, обстрелами, погибшими, искалеченными, беженцами. У нее есть свои вожди – люди действия. С которыми Жириновскому невозможно было бы тягаться: Путин и Евгений Пригожин. Эти – настоящие, воплощение десятилетних фантазий Жириновского.

Конечно, он выступал бы, как всегда, но был бы на вторых ролях, включенный в наступающий обоз в качестве лидера одной из колонн. Посмотрите на Зюганова и КПРФ. То же ожидало бы Жириновского с его ЛДПР. Разве что выглядели бы они чуть ярче.

Жириновский всегда был ревнив к тем, кто, как он считал, может заместить его образ в популистском сознании (молодой Рогозин эпохи Конгресса русских общин, рыкающий генерал Лебедь с военной харизмой).

Но сегодня Жириновскому невозможно было бы тягаться с теми, кто двигает войсками и матерится на камеру перед телами погибших в районе Бахмута. Думская говорильня не может заменить действий. Тем более что Госдума, как центр власти, давно прекратила свое существование. Это когда-то, в 90-е, Госдума была иной, в том числе и в народном восприятии. Которое считало, что от нее что-то зависит. И это была золотая эпоха Жириновского.

Он покинул этот мир, сыграв свою роль и смог увидеть начало воплощения своих чудовищных фантазий. Жириновский – один из главных виновников и соучастников того, что творится сегодня в нашей стране и с нашей страной в мире.

Парадокс заключается в том, что сам он в частных разговорах вряд ли бы это одобрил. Он был прагматичный имитатор. И, наверное, хорошо понимал, что переход к реальным действиям, уничтожал эту его роль. В этом смысле он был куда умнее кремлевских чудаков, устроивших «приключение» на свою голову с единственной целью – сохранения власти в России. Хотя могли избрать другой путь, без военных действий.

Жириновский покинул политическую сцену без блеска, ушел навсегда за кулисы, втянув в голову в опущенные плечи. На его место выскочили другие типы - аниматоры, которые стали тыкать пальцами в зрительный зал, материться, требовать от охраны кого-то вывести вон, кого-то забрить в солдаты. Зал похолодел, одни примолкли, другие начали аплодировать. Но все уже забыли эпоху старого клоуна, когда они только сидели и показывали пальцем в кричащую фигуру. Кто с одобрением, кто с негодованием.

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