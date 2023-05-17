«Иногда приходилось греть еду на батарее» 17.05.2023, 12:47

2,558

Белорус больше года прожил в минской гостинице «Турист» и рассказал, как это было.

В начале ковида некоторые минские гостиницы, чтобы хоть как-то заполнить номера, стали предлагать горожанам долгосрочное проживание. То есть вы платите фиксированную цену – и живете в гостиничном номере целый месяц. А потом еще месяц и еще. Так минчанин Антон в январе 2022-го заселился в столичную гостиницу «Турист», пишет citydog.io.

Когда Антон только переехал в гостиницу «Турист» (это та, которая возле универмага «Беларусь»), стоимость проживания в маленьком номере за 30 суток составляла примерно 530 руб. А средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на «Куфаре» начиналась от 600 руб. (и это без коммуналки).

С мая прошлого года, по словам Антона, стоимость проживания в гостинице возросла до 572 рублей, а последние месяцы блогер отдавал уже 650 рублей. О своем опыте парень рассказал в TikTok, где видеоролик уже набрал около 1,6 миллиона просмотров.

Почему именно гостиница: «Выходит, что иногда я платил за ночь со своей девушкой. Как бы неприятно это ни звучало»

– Обычная история: родители хотели, чтобы я не тратил лишних денег и остался с ними, но потребность в своей территории со своими правилами была сильнее. Так я начал лениво искать квартиру по пять минут в день. Ездить никуда не хотелось.

Тогда мама подсказала вариант с отелем. Это был какой-то от МАЗа или что-то наподобие того: «Спутник» или «Алмаз» – в обоих местах, кстати, сейчас есть вариант с длительным проживанием.

Но я выбрал «Турист»: отличное место, хорошая цена и близость к дому родителей. Плюсом стало и то, что для переезда в отель не нужно особо напрягаться.

Про самостоятельную жизнь в квартирах я не знал абсолютно ничего: как платить коммуналку, откуда брать интернет, что говорить арендодателям, что там по договору. А ведь это надо ездить куда-то, подписывать бумаги. И если не захотят договор, то кинут потом и выселят – не докажешь же ничего. Короче, целый ворох нюансов. А в отеле заплатил – и заезжай.

Девушка и родители отнеслись к моему решению нормально. Девушка регулярно заходила и оставалась на ночь. В одиночном номере кровать заявлена как односпальная, но по факту хватало места и ей, и мне, и всем моим лишним килограммам. Единственный минус заключался в том, что после 23:00 за гостей надо платить примерно 10–20 рублей. Так что выходит, что иногда я платил за ночь со своей девушкой. Как бы неприятно это ни звучало.

Ты постоянно в центре движухи. Встаешь, смотришь в окно – а там площадь, много снующих туда-сюда людей, троллейбусы ездят.

Спускаешься в холл: там кто-то регистрируется, кто-то общается, кто-то курит за стеклом на улице. Здороваешься с охраной, выходишь на улицу, где сразу звук проспекта в ушах, и все куда-то идут, ездят на велосипедах. Два шага – и ты уже в подземном городе, где тоже много людей. Здорово, в общем.

Об условиях в отеле: «Есть большая кровать, стол, холодильник и отдельная ванная комната»

– На мой взгляд, комната выглядит вполне уютно и привлекательно. Все в теплых тонах, с ремонтом все в порядке. При мне даже кресла перетягивали кожей.

По размеру комната тоже вполне адекватная. В других странах где-то люди живут в «клетках» два на два метра, а соседи напротив в таких же условиях. А тут у тебя есть и большая кровать, и здоровенное окно, и стол, куда можно поставить компьютер, и холодильник, и отдельная ванная комната с душевой кабинкой.

Если быть сыном миллионера и все детство прожить во дворце, то, наверное, да, здесь будет тесно, неуютно. Я в этом плане парень простой и непритязательный. В отеле мне было не менее уютно, чем дома.

Для меня уют – это в первую очередь свет. Можно иметь топовую квартиру с новым евроремонтом. Но если посреди потолка висит одна лампочка, которая кидает жесткие тени на все предметы, то комфортно в ней не будет. А если поставить настольную лампу с рассеянным светом, уют повышается в разы.

Главные минусы жизни в отеле: непостоянство, отсутствие кухни и стиральной машины

– Я боялся непостоянства в съемных квартирах, но по факту оно как раз таки в отеле. Если бы длительное проживание было заявлено как обычная услуга, то было бы нормально.

Пару раз бывало, что я приходил на ресепшен оплачивать жилье, а мне говорили, что мой номер уже забронирован, хотя до этого администраторы сами спрашивали, на сколько мне еще забронировать номер, и я всем говорил, чтобы бронировали на максимально возможный срок.

Хорошо бы подписать какой-то документ, что ты собираешься жить в отеле год и обязуешься платить каждый месяц. На деле ничего такого нет. Каждые полгода гостиница пересматривала вопрос о длительном проживании, опцию которого могли просто отменить.

По итогу все эти проблемы решались. Однако было неприятно ходить несколько недель в подвешенном состоянии, не понимая, нужно съехать или же можно остаться в гостинице.

Еще одно неудобство – спускаться в холл, чтобы разогреть еду. В комнатах нельзя пользоваться бытовыми приборами, даже мультиваркой, поэтому приходилось разогревать готовую еду в микроволновке на первом этаже отеля либо готовить то, что можно приготовить без плиты.

Иногда спускаться было лень, поэтому я просто клал еду на батарею минут на 15–20. Способ так себе, но лучше, чем каждый раз спускаться вниз или есть полностью холодную еду.

В последние месяцы начал скучать по стиральной машине. Ее в комнатах тоже нет, поэтому стирал руками в тазике или в раковине в ванной комнате. Большие вещи типа баек или штанов отвозил к девушке или родителям.

Стоит отметить, что в гостинице есть прачечная, куда можно отдавать свои вещи на стирку. Но эта опция для меня была дороговатой, поэтому ни разу так и не воспользовался.

О питании: «Когда стал жить в отеле, обнаружил, что в отделе консервов в магазине можно найти гречку с говядиной»

– В комментариях под моим видео в TikTok люди писали, что я питаюсь только «роллтонами». Да, я их ел иногда первые полгода, но потом перестал.

На завтрак часто ел бутерброды с чаем или кофе. Благо в коридоре стоит бойлер, так что вода в кружке оказывается даже быстрее, чем дома: не нужно ждать, пока закипит чайник. Здоровье, конечно, не скажет спасибо за такую еду, но правильное питание требует много усилий. Даже сейчас, когда живу в квартире месяц, с этим все еще есть вопросы.

Альтернатива бутербродам – овсянка, которая не требует варки. А еще в переходе есть маленькая пекарня, где делают бомбические курники за 3,5 руб. Или продаются готовые сырники. В общем, вариантов готовой еды много.

Когда стал жить в отеле, обнаружил, что в магазине в отделе консервов можно найти гречку с говядиной, рис с говядиной, плов. В микроволновке их разогрел – и съел. Еще узнал, как крановщики готовят гречку: заливают кипятком, скручивают в полотенце и оставляют на часик-другой. Говорят, получается нормально.

А как к Антону относился персонал гостиницы: «У этого охранника даже костюм был не магазинный, а словно сшитый на заказ»

– Как правило, у тебя нет поводов, чтобы часто контактировать с персоналом. Ко мне относились хорошо, особенного ничего не было – обычный беларуский сервис. Уборщицы, встречая меня в коридоре, всегда заботливо спрашивали, не надо ли вынести мусор, не нужна ли туалетная бумага или еще что-то.

Правда, запомнился один охранник – потрясающе красивый мужчина в форме. С остальными охранниками контакт ограничивался фразами «добрый день» и «добрый вечер». А этот отрабатывал на все пять звезд: всегда встречал с самой искренней и теплой улыбкой. Можно было перекинуться парой слов про погоду или последние новости, пожелать друг другу хорошего дня – прямо как в кино. Даже костюм у него был не магазинный, а словно бы сшитый на заказ.

Я всегда очень радовался, когда видел его с утра. Пару раз даже удавалось поболтать с ним, послушать его истории про то, как он разбирался с особо буйными выскочками. К сожалению для меня и к счастью для него, он уволился где-то летом-осенью, потому что ему предложили работу получше. Даже несмотря на это, он потом через пару месяцев заходил проведать коллег и узнать, как у них дела.

Почему Антон съехал из отеля: «Акция закончилась»

Но недавно специальное предложение по длительному проживанию в отеле закончилось. Теперь, по словам Антона, чтобы прожить месяц в гостиничном номере,нужно заплатить полную стоимость за каждый из этих дней. Получается что-то около 3 тысяч рублей.

– Возвращаться снова в отель я не планирую. Сейчас нашел хорошую съемную квартиру, надеюсь, что никуда из нее съезжать в ближайшие пару лет не буду. Живу в пяти минутах от одного из лучших друзей и в десяти – от работы, если ехать на моноколесе.

Гостиница – нормальная тема, но сейчас для разнообразия интересно пожить и в квартире. Я в восторге от наличия в квартире духовки, стиральной машины, от количества свободного места. В отеле же практически нет мебели, поэтому все мои вещи лежали в куче. Сейчас, когда в доме много шкафов, то и проблемы такой нет: все разложено по полкам, а полный порядок можно навести минут за 30–40.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».