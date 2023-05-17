За сутки ВСУ продвинулись на полкилометра на участках в районе Бахмута
- 17.05.2023, 12:58
- 1,842
Украинские военные проводят успешную оборонную операцию.
За сутки Силы обороны Украины прошли до 500 метров на определенных участках в районе Бахмута.
Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире «24 канала».
«За эти сутки было пройдено до 500 метров нашими подразделениями на определенных участках Бахмутского фронта», — отметил он.
Череватый подчеркнул, что ВСУ проводят успешную оборонную операцию, нанося максимальные потери противнику, и даже контратакуют.
Представитель ВСУ также отметил, что российские оккупанты активно готовятся к контрнаступлению украинской армии и строят фортификационные сооружения. Они включают систему траншей, а также взводных опорных пунктов.
«Уже сейчас враг очень уважает украинские силы обороны. Он понимает, что сейчас уже далеко позади все эти реляции про «поднимем бровь и что-нибудь захватим», — пояснил он.
Череватый подчеркнул что на данный момент идет самый тяжелый период обороны в районе Бахмута, войска РФ наносят удары различными средствами поражения.
Однако украинские военные проявляют «чудеса меткости, сообразительности, военной изобретательности».