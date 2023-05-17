закрыть
17 мая 2023, среда, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За сутки ВСУ продвинулись на полкилометра на участках в районе Бахмута

  • 17.05.2023, 12:58
  • 1,842
За сутки ВСУ продвинулись на полкилометра на участках в районе Бахмута

Украинские военные проводят успешную оборонную операцию.

За сутки Силы обороны Украины прошли до 500 метров на определенных участках в районе Бахмута.

Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире «24 канала».

«За эти сутки было пройдено до 500 метров нашими подразделениями на определенных участках Бахмутского фронта», — отметил он.

Череватый подчеркнул, что ВСУ проводят успешную оборонную операцию, нанося максимальные потери противнику, и даже контратакуют.

Представитель ВСУ также отметил, что российские оккупанты активно готовятся к контрнаступлению украинской армии и строят фортификационные сооружения. Они включают систему траншей, а также взводных опорных пунктов.

«Уже сейчас враг очень уважает украинские силы обороны. Он понимает, что сейчас уже далеко позади все эти реляции про «поднимем бровь и что-нибудь захватим», — пояснил он.

Череватый подчеркнул что на данный момент идет самый тяжелый период обороны в районе Бахмута, войска РФ наносят удары различными средствами поражения.

Однако украинские военные проявляют «чудеса меткости, сообразительности, военной изобретательности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин