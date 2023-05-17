Какие-то вы кинжалкие 1 Юлия Латынина

17.05.2023, 13:16

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Юлия Латынина

Как Киев создал щит против ракетного террора Путина.

16 ракет, в числе которых было шесть гиперзвуковых «Кинжалов» и два С-400, которые опять-таки способны развивать скорость до 6М, прилетели в Киев.

Их цель совершенно очевидна.

Это не Банковая и не Верховная Рада. Целью был американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот».

Насколько мне известно (хотя это опять-таки может быть дезинформацией и игрой), последний «Кинжал» «Пэтриот» почти достал. Последнюю ракету сбили буквально над управляющей установкой, якобы даже какие-то обломки нанесли незначительные повреждения. (16 мая CNN подтвердила, что ЗРК «Patriot» в результате ночного обстрела ВС РФ, скорее всего, получил повреждения, но не был уничтожен — прим.ред).

Отсюда ясно, чем был предыдущий удар одиноким «Кинжалом» по Киеву.

Это опять-таки был не ответ на дерзкий дрон, ударивший по шпилю Сенатского дворца в Кремле. Это было прощупывание «Пэтриота».

Не удивлюсь, если на первом «Кинжале» стояла какая-нибудь телеметрическая аппаратура, которая что-то записывала.

Во всяком случае, военный эксперт и летчик Роман Свитан был совершенно прав, когда говорил, что МиГ-31 с «Кинжалом» готовится к вылету больше суток. То есть, возможно, вылет был ускорен из-за дрона, атаковавшего Кремль, но дрон не был его причиной.

Причина попыток пробить воздушный купол над Киевом очевидна тоже. Существование этого купола закрывает перед Путиным последние опции ответа на успешное наступление Украины. Тот самый «удар по центрам принятия решений», которым все время пугали кремлевские стратеги и пропагандисты.

Единственной опцией, которая остается в таком случае Путину — это ядерный удар, но тут уж риски невероятно высоки. Во-первых, в случае ответного ядерного удара он не сохранит власть. Сейчас США и Евросоюз явно рассматривают ту опцию, что после поражения Путин сохраняет власть внутри России. После ядерного удара эта опция будет убрана со стола.

Во-вторых, ядерный удар, как уже предупреждали неофициально США, может спровоцировать ответную атаку конвенциональным оружием по российским войскам, Черноморскому и Балтийскому флотам, а главное — по путинскому бункеру.

Ну и, в-третьих, с «Пэтриотом» Путин рискует даже с ядерным оружием промахнуться.

Если мы представим себе «Кинжал» с ядерной боеголовкой, летящий на Киев, и его сбивают, то, с большой вероятностью, бомба просто не взорвется.

Вот последствия произошедших сегодня утром событий. Нет сомнений, что Путин будет пытаться еще и еще, в агонии перед наступлением.

Это не первая и не последняя неприятная новость для Путина во время того, что можно назвать нулевой (не первой еще) стадией наступления.

Еще более неприятная история случилась в субботу, когда, как можно предполагать, именно украинские ПВО (по-видимому, это был подтянутый поближе к границе NASAMS) сбили четыре борта, шедших бомбить планирующими бомбами Черниговскую область. Сбили два вертолета, а также самолеты Су-34 и Су-35. На вертолетах был РЭБ, который должен был прикрывать самолеты, но он на своей собственной территории был еще не включен — вот всю авиагруппу и сбили.

Важность этого события вот в чем. Всем хорошо известно, что Украине не дали под это наступление самолетов. Это означало, — теоретически, — что, когда танки ВСУ ринутся в прорыв, обходя российские укрепрайоны и перерезая их коммуникации и линии снабжения, — то на поле боя появятся вот такие авиагруппы, которые эти танки и разбомбят.

В субботу мы увидели, что может случиться с этими авиагруппами. Мы увидели, что ВСУ будут наступать под зонтиком ПВО, точно так же, как в 1973 году египетские танки наступали под зонтиком советского ПВО на израильские позиции.

И, пока они не вышли за пределы этого зонтика, наступали чрезвычайно успешно.

Иначе говоря, в субботу нам продемонстрировали, что украинские танки смогут уйти в прорыв. Что у России не будет господства в воздухе над полем боя, и что отсутствие у Украины F-16 будет частично скомпенсировано наличием зонтика ПВО. Нам продемонстрировали, что у ВСУ есть возможность наступать не по чуть-чуть, выгрызая оборону войск РФ, — а с помощью мощных танковых бросков.

И Путину нечего этому противопоставить. Разве что икону «Троица», отнятую у Третьяковской галереи.

Вы думаете, он просто так ее церкви передал? Он же ее на вооружение поставил. Это же его последний шанс. Вот «Кинжалы» не помогли, а Троице патриарх как сейчас помолится, и поможет! И все враги расточатся.

Юлия Латынина, «Новая газета Европа»

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