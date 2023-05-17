СМИ: В Совет БНБК вошел советник Кадырова 17.05.2023, 13:19

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Также он связан с экс-послом РФ в Беларуси.

Политик и бизнесмен Лев Деньгов, являющийся советником главы Чечни Рамзана Кадырова и госсекретаря так называемого союзного государства, экс-посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева, включен в совет директоров Белорусской национальной биотехнологической корпорации по итогам последнего собрания ее акционеров в конце марта этого года, сообщает издание Office Life. 26 мая на базе БНБК запланирован I Биотехнологический форум так называемого союзного государства, на который Деньгов приглашен в качестве одного из почетных гостей.

В конце 2022 года Лев Деньгов создал компанию «Адам Био». По сообщениям СМИ, в начале 2023-го она заключила контракт на реализацию продукции БНБК на российском рынке на сумму 11,82 млрд российских рублей (около $150 млн). В начале этого же года Лев Деньгов стал советником компаний CITIC International Investments и CITIC Construction в России и Беларуси. Одна из них, СITIC International Investments, является одним из учредителей и ключевых акционеров БНБК. В создании корпорации принимали также участие белорусское государство и группа компаний из Великобритании и ОАЭ (позже их состав претерпел изменения).

Официально комплекс по производству кормов, премиксов и аминокислот, расположенный в Пуховичском районе, был запущен в ноябре прошлого года. Для его обеспечения сырьем БНБК были переданы хозяйства в пяти районах страны с общим земельным фондом свыше 100 тыс. га.

Лев Деньгов — известная фигура в политической и общественной жизни России, а с недавних пор — и в биотехнологической отрасли обеих стран. Он — уроженец Минска, учился в одной из столичных школ, но высшее образование получил в России и Германии. Его фамилия стала широко известна во второй половине 2010-х в связи с личным участием в процессе освобождения из заключения в Ливии российских и белорусских граждан. Также он супруг солистки группы «А-Студио» Кети Топурии.

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