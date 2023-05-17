В Беларуси определили показания для проведения КТ и МРТ 2 17.05.2023, 14:22

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Минздрав утвердил список.

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило список показаний для проведения пациентам исследований КТ и МРТ головного мозга. Об этом сообщается в постановлении министерства (№58 от 21 апреля 2023-го), опубликованном Национальным правовым интернет-порталом.

В частности, в инструкции Минздрава определены все показания для проведения КТ или МРТ. В частности, показаниями к проведению компьютерной томографии головного мозга станут аневризмы, сосудистые мальформации, атаксия, воспалительные и инфекционные процессы в веществе головного мозга и их осложнения, гидроцефалия, нарушение психического статуса, травмы, оценка состояния после операции и т.п.

В число главных показаний для проведения МРТ головного мозга включены васкулит, демиелинизирующее заболевание, инсульт кортикальная дисплазия, обследование при эпилепсии, алкогольная, печеночная энцефалопатия, отравление угарным газом, метанолом, наркотическими веществами, нарушения сознания после черепно-мозговой травмы, судороги, энцефалит и т.д.

Отдельно в Минздраве определили форму учета дозовых нагрузок облучения для пациентов. Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

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