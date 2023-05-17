«Мы столько учили ваших детей, а вы жалеете денег на подарок» 8 17.05.2023, 14:39

3,830

Белорусы рассказали о неожиданных тратах к выпускному.

Кто-то уже выбрал платье диснеевской принцессы, а кто-то вообще раздумал идти на выпускной и планирует встретить «первый рассвет взрослой жизни» в узкой компании друзей за городом.

Какие танцы разучивают белорусские выпускники? А что танцуют те, кто заканчивает школу за рубежом?

Какие компромиссы ищут в родительских чатах? Как вообще подготовиться к выпускному, не сойти с ума и ни с кем не поссориться? И да — что с алкоголем?

Накануне выпускных журналисты «Еврорадио» поговорили с подростками и их родителями.

Девочки хотели короны и красную дорожку — в итоге выпускного не будет вообще

Сын Анны [имя изменено] будет праздновать окончание школы с небольшой группой школьных друзей. К моменту выпускного им всем уже исполнится 18 лет, и ребята арендуют коттедж недалеко от города. Потому что за год в родительском чате так и не договорились о том, как организовать выпускной, который устроил бы всех.

Одни хотели отметить «по-королевски», другие — уложиться «хотя бы в 300 долларов». Итог: первый «рассвет взрослой жизни» ребята встретят отдельными компаниями.

— Организацией взялись заниматься ещё в феврале. Родители начали присылать варианты в общий чат.

Но в школе есть группка девочек, которые выпускной представляют себе как вручение «Оскара» — софиты и красная дорожка. Одному из ведущих, которого я предложила, 36 лет. Эти девочки сказали о нём: «Он старый, он нам не подходит». В итоге за дело взялись другие родители.

Изначально школьная администрация вообще хотела ограничить празднование выпускного столовой — не впустить ребят даже в актовый зал. Родителям удалось добиться, чтобы торжественную часть всё же разрешили организовать в зале.

— Но пока договаривались, многие подрядчики оказались заняты. Более-менее нормальный ведущий к этому времени уже брал от тысячи долларов за вечер. Впрочем, на выпускной планировало идти около 30 человек, так что такая сумма для нас была ещё вполне подъёмной.

Но и ведущих «за тысячу» наши девочки отмели — и нашли тех, кто брал от трёх тысяч долларов.

Большинство родителей готовы были заплатить за выпускной 250-350 долларов. Но с такими запросами в эти суммы мы больше не укладывались, и многие начали отказываться. В том числе и мой сын, хоть мы могли бы потянуть эти деньги. Он сказал, что устал слушать про все эти «платья-короны».

Сын Анны решил, что пойдёт только на торжественную часть — просто получить аттестат. Но и это оказалось не бесплатно: нужно сдать по 60 долларов. Деньги пойдут на украшение зала, оформление открыток-приглашений и столов для учителей.

— И не забываем про подарок для школы. Хоть ещё в начале года родительский комитет объявил сбор, и подарок мы уже купили и вручили. Но об этом уже все почему-то забыли, и теперь администрация намекает детям на уроках: мол, как не стыдно! Мы столько учили ваших детей, а вы жалеете денег на подарок!

Анна признаёт, что школа её сына — не лучший пример, потому что класс никогда не был очень уж дружным. Ребята дружили «отдельными компаниями» — вот и выпускной встретят по отдельности.

Платье диснеевской принцессы и фотосессия в мантиях

Дочка Ольги [имя изменено] учится в лицее. В одной параллели там не два выпускных класса, а больше десяти! И это значит, что все расходы делятся на несколько сотен выпускников. Одним словом, можно позволить себе праздник, который не так уж сильно ударит по кошельку родителей.

— Праздник организуют в помещении лицея, и организацией в основном занимается администрация. Причем занимается этим из года в год, так что родители и выпускники знают, что всё будет на хорошем уровне — претензий никогда не бывало.

Два родителя от класса присутствовали на общем родительском собрании, когда обсуждалась сумма, которую нужно сдать на выпускной. Они передали основную информацию другим родителям. В итоге на выпускной мы сдаём по 300 рублей.

И в эту сумму входит всё: фуршет, фотосъёмка, ведущий, развлекательная программа — всё, что только может прийти в голову организаторам праздника.

— У администрации рука набита годами, никаких внешних сторонних участников в этом нет. Ничего сверхъестественного тоже нет — просто всё хорошо. Или даже прекрасно.

Мы расспросили у Ольги и про выпускную моду.

— Моя дочка сказала, что хочет быть на празднике как диснеевская принцесса. В итоге нашли подходящее платье. Пока выбирали, консультант сказала нам, что многие «конкурентки» из лицея меряли платья в их салоне.

Планируем связаться с нашим семейным парикмахером — спросить, не ангажирована ли она на этот день кем-то ещё.

Но платья диснеевских принцесс — не единственный наряд, в котором будут позировать выпускники. Администрация решила в этом году закупить для отдельной фотосессии ещё и мантии — по аналогии с европейскими колледжами.

Как сама Ольга планирует провести этот день?

— С дочкой, конечно. Такое событие — раз в жизни.

«Платье будет шить подруга-портниха, а туфли нашли на «Куфаре»

Татьяна организовала уже несколько выпускных вечеров — её старшие дети давно закончили школу, а младшая дочь выпускается в этом году. Теперь Татьяна может сравнить стоимость вечера сегодня и 10 лет назад. И оказывается, тарифы заметно подросли.

— Мы начали думать о выпускном ещё в начале учебного года. Сперва администрация говорила, что праздновать можно будет только за пределами школы. И уже в сентябре все места в городе были заняты. Все усадьбы, все рестораны — всё, куда можно было «втиснуться» большому количеству людей.

От безысходности мы чуть было не забронировали самое дорогое место в городе, которое оставалось свободным, когда, наконец, нам разрешили провести выпускной в школе.

Десять лет назад, когда Татьяна организовывала выпускной для класса, в котором училась старшая дочь, на всё ушло 150 долларов.

— Сколько сейчас? Собирали в течение всего года. За банкет на одного человека — 130 рублей. То есть, если на банкет идёт семья из трёх человек — 390 рублей. Ведущий — 14 долларов с человека. Фотозона — 600-900 рублей на два класса. Фотоальбомы — ещё 100 рублей. Видеосъемка — ещё 700 рублей на класс.

И это не считая подарка школе: 50 рублей с ребенка нужно отправить на счёт. Раньше дарили телевизоры, но теперь, видимо, телевизоров школе уже хватает.

Подходим к самому волнительному моменту: как собраться на выпускной и сколько это стоит. Платье для дочери Татьяны будет шить подруга семьи — ткань обошлась в 130 рублей. А туфли нашли на «Куфаре» за 10 долларов.

— Каблуки у меня дети не носят, какой смысл покупать новые туфли на один раз? Лучше купим ещё одни на «Куфаре», чтобы можно было выбрать из двух пар.

Причёска? Около 80-100 рублей. Макияж дочка будет делать сама, но одноклассницы заказывали услуги мастера за 50-80 долларов.

По классу ходили слухи, что некоторые девочки разыскивали платья за 500 долларов. Но пока что это только школьная легенда. Оценивать платья друг друга одноклассники будут уже в июне.

— Что с алкоголем? В прошлый раз говорили, что запрещено под страхом смертной казни. А потом в последний момент классный руководитель сказала принести вино в картонных коробках от сока. Задумка была в том, чтобы мы сами знали, какое это вино, — чтобы никому не стало плохо.

Уверена, директор всё знала и сама придумала это, чтобы дети не протащили никакого «левого» алкоголя.

Но в этом году нам снова сказали, что алкоголь категорически запрещён. Мы, впрочем, уже знаем, что всё ещё может измениться.

Татьяна уверяет, что для неё выпускной младшей дочери — отнюдь не волнительный день.

— Знаете, я помню выпускной старшего ребенка. Он полчаса посидел за столом, а потом поднялся и сказал — всё, я хочу спать, пойдём домой. Так что нет, к этому моменту из-за выпускных вечеров я уже не волнуюсь.

Полонез и костюм в стиле белорусской интеллигенции 1920-х годов

Стефан в этом году заканчивает школу в Польше. Его одноклассники из Беларуси отпраздновали выпускные на год раньше — год назад они рассказывали другу, как пытались разучить венский вальс.

Стефан же заканчивает не одиннадцать классов, как его белорусские друзья, а двенадцать — так принято в Польше. В этом году он разучивал не венский вальс, а полонез — обязательный элемент бала выпускников.

Стефан провел в Польше четыре года и рассказывает нам, как прощаются со школой по польской традиции.

— Выпускной в Польше нетипичный в нашем понимании: он проходит в два этапа, которые очень далеко отстоят друг от друга во времени. Первый — это бал studniówka. Он происходит за сто дней до сдачи первого матурального экзамена. Второй этап — окончание учебного года, менее торжественное мероприятие.

«Стодневку» готовят ученики с родителями, в первую очередь решение принимают родители. У меня родители одноклассников дали большую свободу и мы в основном сами решали, как будет выглядеть бал. Стоит добавить, что моя школа была католической, и ксендз-директор также выступал цензором и решал, что делать можно, а чего нельзя.

В Польше стодневка имеет большое культурное значение, поэтому подавляющее большинство учеников относятся одобрительно и ждут своей очереди, когда будет наконец их праздник, их стодневка. Стодневка это не только национальная традиция, но и локальная. Например в моей школе приглашают всех учеников средней школы. Так мне посчастливилось поучаствовать еще в двух предыдущих торжествах.

В организации праздника вообще очень большая свобода, ведь это может быть спокойный камерный ужин или же громкое мероприятие с музыкой и танцами — все зависит от фантазии самих учеников. Но на стодневке есть два важных элемента: танец полонез в начале празднования и речь директора школы и благодарность учеников учителям за проделанную работу. Учителя являются гостями торжества и приходят, чтобы отдохнуть.

Приглашают учителей обычно классом — или отправляют делегацию, которая от имени целого класса приглашает их на праздник.

Дресс-код? Это дело личное, говорит Стефан. Но если ученики захотят установить дресс-код — двери открыты! В прошлом году девушки-выпускницы предложили одеваться в стиле двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Стефан тогда пришел в льняном костюме с вышивкой, чтобы подчеркнуть особенность белорусской интеллигенции тех времен.

А сколько стоит такой праздничный бал? Сколько угодно.

— Расходы могут быть самыми разными — школа предоставляет только помещение и, возможно, некоторые принадлежности, например, динамик или эквалайзер. А все остальное — в руках и карманах родителей и учеников. В нашем случае мероприятие обошлось в 300 злотых с человека — большую часть бюджета «съела» еда. Поиск ведущего был сложный, один господин предлагал свои услуги, но нам пришлось отказаться, так как не выдержал бы бюджет.

Мы спросили у Стефана и о выпускном его мечты — каким бы он был, если бы не ограничения?

— Если бы это было в моей власти, я бы сделал вечер в национальном традиционном характере с типично нашими танцами и пением. Но самым важным я считаю ощущение самого праздника: когда люди собираются в одном месте, чтобы порадоваться, повеселиться. После официальной части все делятся на группы по интересам и тогда часто происходят самые разные вещи: кто-то признается в любви, кто-то находит новых знакомых, открывает в себе неожиданные черты характера, и этот список можно продолжать до бесконечности.

А если закрыть глаза на все проблемы и недоразумения во время подготовки, в любом случае останется уникальное приятное воспоминание об этом особом дне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».