«Денег таких мы не заработали, даже если сложить всех близких родственников» 2 17.05.2023, 14:55

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иллюстративное фото

С неходячего инвалида требуют налог после растаможки Porsche за 86 тысяч евро.

Под 140-й указ в Беларусь за последние годы ввезли немало различных автомобилей. Льготу в своих целях используют не только те, кому она законодательно предназначена, и у некоторых льготников возникают серьезные проблемы с налоговой инспекцией.

Особенно, когда речь заходит о ввозе в страну дорогих автомобилей. В такую неприятную историю попал Егор, пишет «Автобизнес».

«Денег таких мы не заработали»

«Он является инвалидом 1 группы, – рассказывает его тетя Наталья. – В прошлом году к Егору пришел домой одноклассник с просьбой воспользоваться удостоверением инвалида для льготного оформления автомобиля. Взял оригинал удостоверения, ксерокопию паспорта. На следующий день удостоверение вернул, сказал, что сделка не состоялась».

В феврале 2023 года из ИМНС по Борисовскому району пришел запрос о пояснении получения дохода о покупке автомобиля Porsche стоимостью 86 000 евро. Понятно, что больному племяннику такой автомобиль не нужен, да и денег на него нет. Мать Егора пошла к налоговому инспектору, но инспектор ничего особенно не пояснила.

Тогда Наталья созвонилась с ИМНС по Минской области, и ей разъяснили, что ничего поделать не могут, поскольку автомобиль оформлен на Егора, и ему придется из пенсии в 400 рублей выплачивать 48 000 рублей налога.

«Денег таких мы не заработали, даже если взять всех близких родственников и сложить их заработную плату за всю жизнь нашей работы, – объясняет Наталья. – Предложили выход – написать в исполком заявление на отсрочку платежа на три месяца. Потом все равно через ОПИ эта сумма будет взыскиваться с племянника.

Одно мне непонятно во всей этой грустной истории: он никому доверенности на оформление автомобиля не давал, из дома не выходил. Как могли оформить этот автомобиль, через какого нотариуса была выдана доверенность?

Автобизнес написал запрос в таможенные органы Республики Беларусь, однако ответ еще не пришел. Сестра неделю назад взяла доверенность от племянника и обратилась в милицию с целью подачи заявления для установления мошеннической схемы обогащения, однако там изначально развели руками, мол, ничего же у вас не украли. Были у адвоката, которая вошла в нашу ситуацию, составила пояснение. Однако и адвокату в ИМНС рассказали тоже самое о том, что налог с инвалида все равно будет взыскан в доход государства».

Льгота не для всех

Использование инвалидов (и прочих льготников) при оформлении ввоза машин из-за рубежа в Беларуси распространено. Не шутка ли, сэкономить 50% от растаможки! Если сопоставить с ценами автомобилей премиум-сегмента, то можно сэкономить кругленькую сумму. Однако закон предусматривает использование льготы только в интересах самого инвалида, а не третьих лиц. На практике же это не работает.

Мы не раз говорили о том, что, согласно Гражданскому кодексу, покупатель приобретает право собственности на имущество с момента регистрации данного имущества, если такая регистрация обязательна. И, применительно к автомобилям, эта регистрация обязательная, о чем говорится в Указе №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств».

Когда льготники оформляют на себя дорогостоящие автомобили, они используют один и тот же аргумент: «Мы же договор купли-продажи не заключали, на учет в ГАИ машину не ставили – значит, мы не собственники, за что тогда платить?». Относительно таможенных платежей и налогов ситуация иная.

Чтобы получить скидку в 50% на растаможку, в качестве декларантов указываются инвалиды, многодетные или сироты, имеющие право на льготу. Для этого нужна доверенность, если сам инвалид (иное лицо, имеющее право на льготу) при оформлении документов не присутствует. Согласно п. 8 ст. 111 Таможенного кодекса ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. Для налоговых и таможенных органов лицо, указанное в декларации, является тем, кто ввез транспортное средство для личного пользования с учетом Указа №140.

Так что в независимости от того, поставлена машина на учет в ГАИ или нет, обязанность уплатить налоги никуда не денется. Их и уплатили, только за минусом 50% льготы. Дорогостоящие покупки без внимания налоговых органов не остаются, и возникает вопрос, откуда у льготника деньги на покупку машины премиум-класса. Простая камеральная проверка – и всё: расходы и доходы подтверждены документально. Только цифры на покупку автомобиля из доходов не подтвердились, таких доходов у Егора просто не было, потому придется заплатить подоходный налог с разницы сумм, превышающих расходы над доходами.

Из пояснений Егора, предоставленных в ИМНС:

«28 февраля 2023 года мною было получено требование о предоставлении сведений об источниках доходов. В соответствии с расчетом расходов и доходов за 2022 год в расходах указана покупка мною транспортного средства (Cayenne E-Hybrid).

Хочу пояснить, что данное транспортное средство мною не приобреталось. Доверенность на покупку данного автомобиля мною не выдавалась. Согласно справки ГАИ каких-либо транспортных средств за мной не зарегистрировано.

Самостоятельно передвигаться в силу имеющихся заболеваний (в том числе онкологии головного мозга) я возможности не имею и прикован к инвалидной коляске. Также из-за болезней головного мозга и сердца я плохо разговариваю и двигаю конечностями, без участия матери передвигаться не могу, в связи с чем присутствовать при таможенном оформлении автомашины не мог».

И тут впору вспомнить про одноклассника Егора, которому он передавал свидетельство инвалида. Если верить героям этой истории на слово, то доверенность от имени Егора не оформлялась, и это имеет первостепенное значение, поскольку ввоз автомобиля осуществлялся от его имени.

Что делать?

Первое – обратиться в органы милиции с заявлением о возможной подделка доверенности. Машина, как следует из практики, уже кому-то по документам продана, и с большой долей вероятности от имени Егора, а для этого необходимо совершение сделки по купле-продаже автомобиля (составление договора). Если оформлялась счет-справка, то тогда от имени Егора должен быть договор с комиссионным автомагазином. Если таких документов нет, то сделку можно аннулировать.

Вне зависимости от того, возбудят уголовное дело или нет, если будет установлен факт подделки документов, то сделку можно расторгнуть в суде в гражданско-правовом порядке, так как она ничтожна и подлежит отмене.

А если вдруг выяснится, что доверенность Егором выдавалась и она подлинная, то инвалиду 1-й группы придется платить в бюджет кругленькую сумму, которой ни у него, ни у его родственников нет. Дееспособности Егор не лишен, значит, он мог принимать самостоятельные решения и понимать их суть. Дальше в дело могут вступить органы принудительного исполнения, которые будут взыскивать эту сумму с имущества и доходов инвалида, в том числе из его пенсии.

P.S.: На момент подготовки материала из полученных родственниками Егора таможенных документов стало известно, что Егор лично декларировал и растамаживал автомобиль, что невозможно ввиду его заболевания. Подписи в декларации не соответствуют подписи в его паспорте. Следственный комитет проводит проверку. Инспекция по налогам и сборам рассматривает вопрос о приостановлении взыскания сумм налогов.

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