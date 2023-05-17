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Мошенники начали действовать от имени «Белоруснефть»

  • 17.05.2023, 15:09
Мошенники начали действовать от имени «Белоруснефть»

Белорусам предлагают получать огромный «пассивный доход».

Компания «Белоруснефть» предупреждает, что от ее имени мошенники рассылают сообщения белорусам. Они предлагают инвестировать 450 рублей и получать огромный «пассивный доход».

«Обращаем ваше внимание, что вся достоверная информация об акциях «Белоруснефти» — только на официальном сайте компании: azs.belorusneft.by», — отметили в компании.

Представители «Белоруснефти» призвали белорусов не переходить по подозрительным ссылкам, не оставлять свои платежные данные и не проходить тесты «на сторонних источниках», а также сообщать о случаях такой рекламы компании — отправить ссылку или скриншот изображения в личные сообщения.

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