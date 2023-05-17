Саботаж в Марьинке: 80% армии РФ готовы к сдаче города 17.05.2023, 15:14

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Российская пропаганда заявила о «заговоре».

Из-за тяжелых потерь оккупантов под Марьинкой: 80% личного состава армии РФ готовы сдать город украинской армии, сообщает УНИАН.

По словам одного из московских «военкоров» («Миша на Донбассе»), единицы «опорников» высказывают желание вести оборону.

«80% желающих поражения прикладывают максимум усилий, чтобы сдать ее украинцам. В городе осталось несколько опорников», - указал он.

Российский «военкор» уточнил, что в ближайшую неделю войска РФ могут существенно отойти от Марьинки.

По его словам, существует некий заговор между руководством РФ и Украиной, поэтому оккупантам со взятием города так не везет: «Сейчас все выглядят как договорняк на уровне генштабов ВС РФ и ВСУ, чтобы не допустить взятия нами Марьинки», - пожаловался «Миша».

Информацию активно распространяют главные пропагандисты в России. Публикацию в своей социальной сети уже поддержал Игорь Гиркин (Стрелков).

Напомним, что ожесточенные сражения за Марьинку (Донецкая область) продолжаются с первых дней полномасштабной войны. Рубежи обороны постоянно сдвигаются, ВСУ не позволяют врагу одержать преимущество.

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