Могли ли «Кинжалы» поразить Patriot 9 Юрий Бутусов

17.05.2023, 15:40

10,154

РФ опубликовала странное видео.

Россияне распространяют видео со стационарной камеры наблюдения из Киева, обнародованного ночью, с комментарием, будто на нем зафиксирована работа зенитно-ракетной системы МИМ-104 «Патриот».

Минобороны РФ и российские блогеры распространяют данные, будто на видео также показано поражение аэробалистической ракетой «Патриот» «Кинжал».

По моему мнению, такие заявления показывают в очередной раз некомпетентность и лживость Минобороны РФ и наемных им блоггеров, исходя из открытой информации о характеристиках зенитно-ракетной системы «Патриот PAC-2».

На видео мы видим траектории запуска зенитно-ракетной системы, саму батарею не видим, также не видим, что именно и где взорвалось на земле.

Судя по видео, произошел пуск более 20 зенитных ракет из одной точки почти одна за другой.

Но, конечно, это никак не могла быть система «Патриот».

Во-первых, батарея «Патриот» состоит из четырех пусковых установок, на каждой установке по четыре контейнера с ракетами. То есть батарея может быстро совершить только 16 пусков и после этого должна перезаряжаться.

Во-вторых, пусковые установки велики, они рассредоточиваются на значительной площади, чтобы не ограничивать маневр, с одной точки пуски невозможны, одна установка из одной точки произведет только четыре пуска, после чего сменит позицию.

То есть заявления о «Патриоте» — это очередной российский фейк.

А теперь по поводу якобы поражения зенитно-ракетной системы, которая точно не похожа на «Патриот».

Уже после завершения пусков вблизи мы видим взрыв.

Во-первых, видно, что взрыв удален от точки запуска к востоку от оси наблюдения. У камеры нет зума, но она фиксировала пуски с близкого расстояния, они были где-то за домом, на который камера направлена. Взрыв удален от точки запуска.

Во-вторых, поражение «Кинжалом» какого-то места в 3-миллионном Киеве произвести незаметно невозможно — там боевая часть в 480 кг. Я не раз выкладывал на канале видео взрыва похожей боеголовки от «Точки-У», будь удар где-то в Киеве возле какого-то дома, то было бы тысячи свидетелей из-за поражения значительного количества домов и масштабных разрушений. Такое не скроешь.

Мой вывод:

1. Видео похоже на взрыв обломков сбитой ракеты, упавшей где-то за городом.

2. Минобороны РФ пытается скрыть свои поражения в результате уничтожения 5 российских самолетов и вертолетов за последнюю неделю и в результате неудачного воздушного удара по Киеву. Российские пилоты понесли большие потери и боятся эффективно действовать в воздухе, скрываются от возможных пусков наших зенитно-ракетных систем новейших зенитно-ракетных систем Patriot, IRIS, NASAMS, SAMP-T.

3. В Минобороны РФ идет упорная аппаратная борьба между группировкой Валерия Герасимова и группировкой командующего Воздушно-Космическими силами Сергеем Суровикиным. Поэтому скрыть неудачные действия Суровикина пытаются многие его сторонники, которые готовы придумать что-нибудь для спасения репутации этого известного «борца с трансформаторами».

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».