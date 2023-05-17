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Сотрудник «скорой» показал, как реагируют на их машину водители Гродно

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  • 17.05.2023, 15:41
  • 4,744
Сотрудник «скорой» показал, как реагируют на их машину водители Гродно

Видеофакт.

Один из работников подстанции «скорой помощи» опубликовал видео, которое снял в понедельник, 15 мая, на одной из улиц Гродно.

15 мая он ехал по срочному вызову. Автомобиль «скорой» поднялся с Озерского шоссе на улицу Магистральную и направился в сторону Девятовки. Это как раз тот участок, где регулярно стоит затор до кольца Тавлая. На этот раз пробка растянулась аж до развязки, пишет «АвтоГродно».

Дальше началось то, ради чего Антон и разместил этот ролик. Гродненские водители стали моментально создавать «коридор жизни».

Абсолютно все водители стали смещаться в сторону! Да, в основном автомобилисты разъезжались влево и вправо, образуя проезд посередине, хотя некоторые пытались организовать проезд слева. К слову, этот момент в ПДД не оговаривается.

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