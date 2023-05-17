Турецкие чиновники: Россия не решилась выйти из зерновой сделки с Украиной 1 17.05.2023, 15:50

2,506

Фото: Reuters

Его срок истекает 18 мая.

Действие соглашения об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции из черноморских портов будет продлено, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц Турции. Его срок истекает 18 мая, и Россия грозила выйти из договоренности, если не будут устранены ограничения на вывоз ее зерна и удобрений. Российскому экспорту мешают сложности в сфере платежей, логистики и страхования, заявляли в Москве.

Официальное объявление о продлении зерновой сделки должно быть сделано в среду, говорят источники Bloomberg. Россия, по их словам, пока согласилась продолжить свое участие в соглашении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее в среду сообщил журналистам, что объявлять пока не о чем. Слишком рано комментировать, ответил Bloomberg заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Договоренность с участием ООН, Турции, Украины и России была заключена в июле 2022 г., после этого Украина смогла возобновить поставки из своих портов в Черном море, которые были заблокированы Черноморским флотом РФ в начале войны. С тех пор Украина смогла вывезти около 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции, пишет The Moscow Times.

Сделка была продлена в ноябре, а в марте Россия согласилась сделать это только на половину предусмотренного четырехмесячного срока – до 18 мая.

В последние недели вывоз зерновых и другой продукции значительно сократился, а в последние дни – почти остановился. В ходе переговоров обсуждалось возобновление работы поставляющего аммиак трубопровода «Тольятти-Одесса», а также оптимизация работы Совместного координационного центра, проверяющего в Турции следующие в обоих направлениях корабли, сообщала накануне ООН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».