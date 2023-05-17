Российские регионы в огне Telegram-канал ВЧК-ОГПУ

17.05.2023, 16:13

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А российское МЧС не успело сгруппироваться перед боем.

Руководство МЧС РФ совершает вылазки в регионы, и это выглядит больше, как гуманитарная миссия, чем борьба с огнем. Именно так действовал экс-экс-министр МЧС Владимир Пучков, большой любитель пообниматься с бабушками перед камерами и обсудить размеры компенсации с погорельцами. Но руководство МЧС – это немного про другое.

Испуганные, но поднаторевшие в кабинетных интригах генералы МЧС и топы Минприроды сразу же перевели стрелки и назначили виновных в лице губернаторов, глав муниципалитетов, граждан-вредителей-поджигателей и неопознанных диверсантов. При этом в уши россиян льют как из брандспойта: мол все как обычно, площади пожаров средние, все под контролем.

А между тем, за первые 15 дней пожароопасного сезона 2023 года сгорело в 3 раза!!!! больше строений и объектов инфраструктуры (чуть более 600 жилых и 6 150 нежилых строений, данные уточняются) и погибло на два порядка больше человек, чем за пожароопасные периоды двух прошлых лет.

На передовую – в Курганскую область - бросили спасателей Ногинского спасательного центра. Это расквартированная воинская часть МЧС. Ее сотрудников традиционно привлекали для обеспечения гуманитарных конвоев. Да, действительно, военнослужащие ногинского центра имеют на вооружении ранцы с 20 литрами воды и лопаты. Их задача подавить линию огня невысокой интенсивности. Их обычно направляют для поддержки Рослесхоза. В случае, когда бушует верховой пожар, а судя по количеству сгоревших домов именно такие огненные штормы проходят по поселкам, эти солдаты могут сами легко стать жертвами стихии.

Усугубляет ситуацию кадровый голод министерства. Сейчас основной костяк – военные специалисты с уклоном в гражданскую защиту, без знаний технологий пожаротушения. Пока еще центральный аппарат выезжает на начальниках региональных главков, среди которых много профессионалов. Но даже в случае с главным управлением по Курганской области, которым руководит крепкий специалист, есть проблемы с техническим обеспечением. В регионе дефицит техники. Так, например, очень мало вертолетов, находящихся в рабочем состоянии. По другим позиция такая же печальная ситуация.

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