Сколько сейчас стоят земельные участки недалеко от Минска? 2 17.05.2023, 16:16

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Стали известны результаты земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области, пишет realt.by.

Участникам аукциона было предложено 3 лота — земельных участка в деревнях Черниковщина, Старина и агрогородке Заболотье.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 882 007 101 000 320 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.

На апрельском аукционе на участок в Черниковщине претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 7 243 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882002601000437 расположен в аг. Заболотье. Земельный надел насчитывает 10,03 сотки. Есть возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к сетям электро-, газо- и водоснабжения.

Лот был оценен в 18 000 рублей. Купить участок пожелал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю за 18 900 рублей, или 6 477 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624 882 006 601 000 192 находится в д. Старина. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 398 долларов по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

В прошлом месяце на аукционе участок в Старине также продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 432 доллара.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

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