Они еще всерьез не начинали Telegram-канал «Родина Слонов»

17.05.2023, 16:27

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Европа укрепляется в ответ на угрозы Кремля.

Продолжая разговор о влажных мечтах Кремля о том, что Запад вот-вот исчерпает военно-технические возможности для поддержки Украины, стоит подробнее остановиться и на этом вопросе.

Необходимость поддерживать Украину действительно выявила существенные недостатки в вопросах обеспечения собственной безопасности европейских стран. Однако следует ли считать, что Европа от этого страдает? Конечно, нет. Следствием осознания этого факта, согласно любой логике госуправления, должно быть не желание поскорее договориться с Кремлем на любых условиях, а стремление устранить выявившиеся недостатки.

Военная агрессия Кремля не только не становится причиной военного ослабления Европы, но и наоборот – является фактором ее предстоящего значительного укрепления. Хотя я понимаю все обиды украинцев на то, что Запад действует крайне медленно, однако очевидно, что с февраля прошлого года Европа проделала огромный путь по усилению своих возможностей военно-технической поддержки Украины.

Едва ли не в начале прошлого лета в Европе и Украине регулярно высказывались опасения, что Украина вот-вот останется без боеприпасов. Однако на дворе май 2023 г., и подобных разговоров мы уже не слышим. Запад смог наладить производство и поставки необходимого количества боеприпасов и уже в ближайшее время существенно нарастит потенциал на их производство. И это не только вопрос защиты Украины. Это вопрос обеспечения гарантий безопасности демократического мира от возможного противостояния с Китаем. То, что еще два года назад казалось совершенно невозможным, после агрессии Кремля теперь совсем не выглядит невероятным событием.

Война в Украине выявила абсолютную недееспособность системы обеспечения боеприпасами европейских армий на национальном уровне и выявило необходимость создания панъевропейских логистических схем их производства и поставок, свидетелями создания которых мы и становимся в настоящий момент. А ведь они еще должны пройти и реальные испытания, чтобы довести этот процесс до совершенства и максимальной экономической эффективности.

Война в Украине выявила и полный провал еще советской военной доктрины, предполагавшей ставку на массовые, дешевые, но низкотехнологичные системы вооружений. Война позволила Западу выявить наиболее эффективные системы вооружений и определить пути их дальнейшего развития и модернизации. Стала война и полигоном для испытания западной техники в реальных боевых условиях с одним из сильнейших в мире военных противников, что также открывает путь для модернизации и улучшения систем вооружений. Отбрасывая в сторону всю бесчеловечность войны, она, однако, сэкономила Западу миллиарды долларов на испытаниях вооружений и определение путей их дальнейшего развития.

Война в Украине наглядно показала, что артиллерия по-прежнему является богом войны. Именно поэтому в Украину и поставляются самые современные и актуальные образцы артиллерийской техники, чтобы убить сразу двух зайцев – помочь Украине и провести их испытания в условиях тяжелой реальных боевых условий, с целью выявления всех возможных недостатков, багов и просчетов. У меня нет никаких сомнений в том, что в Украине окажутся и F-16, которые уже многие десятилетия являются главным авиационным экспортным товаром США. С теми же самыми целями.

В результате неудивительно, что Европа объявила о наращивании Украине поставок вооружений еще до начала украинского контрнаступления. Она не менее, чем Украина, заинтересована продемонстрировать будущим покупателям ее вооружений, что они на голову превосходят российские системы. Именно поэтому немецкая Rheinmetall заинтересована в поставке Украине ее новейших танков Panther – где как не на войне им проходить испытания с целью выявления и последующего исправления всех недостатков и демонстрации достоинств?

Война в Украине, выявившая крайнюю неэффективность в современных боевых действиях устаревших и советско-российских систем вооружений, станет в ближайшие 15-20 лет фактором модернизации вооруженных сил большинством стран мира. В результате инвестиции в поддержку Украины вернутся Западу значительным ростом выручки от экспорта вооружений. При этом конкуренция на этом рынке существенно снизится, т.к. Россия этот рынок однозначно потеряет. Не станет конкуренцией западному и китайское оружие: оно основано на той же философии, что и советское, а также зачастую является результатом обратного инжиниринга и копирования советских и российских образцов. К тому же китайское вооружение не прошло испытаний реальными боевыми действиями.

Описанная выше логика прекрасно объясняет, почему США и Европа поставили Украине самые новейшие системы ПВО: это не только обеспечило Украину самыми надежными системами защиты, но и фактически позволило провести реальные натурные испытания против российских ракет. И это испытание, как мы видим, пройдено с блеском.

Таким образом, только воспаленный мозг кремлевского карлика мог родить мысль, что все вышеописанные факторы ослабляют Запад, что вынудит его пойти на уступки России. В то время как Россия, находящаяся под санкциями и испытывающая технологическую и научную деградацию, вынуждена откатываться в технологиях производства вооружений на несколько поколений назад, чтобы хотя бы удерживать линию сопротивления в Украине, поставки Западом вооружений Украине будут носить все более и более совершенный характер, что, в конечном итоге, и определит исход этой войны.

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