Опубликовано официальное изображение самой дешевой Tesla за $25 тысяч 1 17.05.2023, 16:33

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Ее запас хода составит около 400 километров в базовой версии.

Появился официальный тизер нового дешевого электромобиля Tesla. Изображение авто показали на собрании акционеров компании. Об этом сообщает сайт CarExpert (перевод - «Фокус»).

Илон Маск заявил, что в Tesla разрабатывают две новые модели — начальный бюджетный электрокар и минивэн. Больше никакой информации из уст СЕО Tesla не прозвучало.

На тизере видно только обтекаемый силуэт Tesla. Скорее всего, новинка будет компактным городским хэтчбеком С-класса — об этом свидетельствует показанный ранее рендер модели. Впрочем, не исключено, что новая Tesla станет кроссовером, ведь ее прототип тестируют в кузове Mazda CX-30.

Ранее стало известно, что электромобиль Tesla будет стоить примерно от $25 000. Снизить себестоимость электрокара помогут новые технологии производства, а также более дешевая литий-железо-фосфатная батарея. Производство модели должны наладить на предприятиях в Германии и Китае, а также на новом заводе в Мексике.

Ожидается, что емкость батареи Tesla в базовой версии составит 53 кВт∙ч, что позволит проехать около 400 км без подзарядки. В линейке будут версии с задним и полным приводом.

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