В Беларуси заметили «вымершее» существо 17.05.2023, 16:56

1,136

иллюстративное фото

Это настоящая сенсация.

Есть шанс, что реликтовые птицы воскресли и вернулись в Беларусь. Если так — это настоящая сенсация, пишет «Онлайнер».

Речь идет о дрофе — крупной степной (полевой) птице. Наполовину курица, наполовину страус. Наполовину индюк. Еще в XIX веке была популярным у нас объектом охоты.

Исчезла из наших (и не только наших) краев в середине XX века. Не столько истребили, сколько сама куда-то ушла. Паблик «Дзікая прырода побач» приводит такие данные: последнюю дрофу видели в 50-е в Каменецком районе.

А на днях кое-что произошло в Брестской области. Орнитолог Вадим Прокопчук ссылается на охотника по имени Иван Коляда. Тот в свою очередь утверждает, что 7 мая в том же самом Каменецком районе, у деревни Ходасы, видел самца и двух самок дрофы.

Иван утверждает, что очень хорошо разглядел и узнал птиц на поле недалеко от дороги. Попытался сфотографировать на телефон. Качество получилось печальное, но эти силуэты трудно спутать с любой другой белорусской птицей.

Этим дело не кончилось. Другой охотник, Александр Марзан, утверждает, что видел двух крупных птиц, «очень похожих на дроф», 14 мая — на поле у трассы между Дрогичином и Антополем. Не фотографировал.

Но могут ли эти люди (они охотники, но не биологи, не орнитологи) опознать дрофу? Прокопчук не сомневается, что могут: птица еще относительно недавно была в охотничьих справочниках, поэтому узнали сразу. Да и спутать ее с кем-то трудно.

Теперь и вы смотрите по сторонам — особенно когда находитесь в поле, едете по трассе на открытом пространстве. Заметили что-то похожее на дрофу — фотографируйте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».